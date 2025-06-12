В пострадавшем после авиакрушения в Индии общежитии найдены жертвы

В Индии в общежитии для врачей, на которое упал пассажирский самолет Air India, нашли пять жертв.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.

Часть разбившего самолета обрушила крышу столовой медицинского колледжа. 50 студентов пострадали, пятерых не стало из-за травм, полученных во время крушения.

"Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Мы остаемся в тесном контакте с нашими коллегами в больнице, еще ищущими людей, которые, как мы опасаемся, погребены под обломками", - сказал вице-президент ассоциации врачей Индии Дивьянш Сингх.

Ранее сообщалось, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей.