В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий - УКАЗ
В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.
Согласно указу, с 1 июля социальные пособия установлены в следующем размере:
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов - 300 манатов,
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 61-80 % процентов - 250 манатов,
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 31-60 % процентов - 180 манатов;
- в связи с потерей кормильца - 140 манатов;
- детям военнослужащих срочной военной службы - 140 манатов;
- опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей или оставшихся без родительской опеки - 140 манатов;
- малообеспеченным семьям с детьми до 1 года - 140 манатов на каждого ребёнка;
- женщинам, имеющим более пяти детей - 140 манатов на каждого ребёнка;
- за усыновленного ребенка (за исключением детей с инвалидностью до 18 лет) - 240 манатов;
- за воспитание ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, переданного на воспитание в приемную семью: в возрасте 0-6 лет - 500 манатов, в возрасте 7-13 лет - 600 манатов, в возрасте 14-18 лет - 650 манатов;
- единовременное пособие при рождении ребенка - 600 манатов;
- единовременное пособие на погребение - 600 манатов.
Кроме того, с 1 июля установлены следующие ежемесячные размеры президентских пенсий:
- лицам, удостоенным звания "Герой Отечественной войны" - 2 200 манатов;
- лицам, удостоенным звания "Национальный герой Азербайджана" - 2 000 манатов;
- семьям шехидов - 700 манатов;
- семьям шехидов 20 Января - 700 манатов;
- семьям военнослужащих, погибших, пропавших без вести или объявленных умершими в судебном порядке при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане - 700 манатов;
лицам, получившим инвалидность в связи с войной или событиями 20 Января 1990 года:
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов - 600 манатов,
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 61-80 процентов - 500 манатов,
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 31-60 процентов - 400 манатов;
- лицам, осуществляющим уход за лицами, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов или детьми-инвалидами до 18 лет - 120 манатов;
- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам (за исключением лиц с нарушением зрения) - 250 манатов;
- для лиц с инвалидностью по зрению в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам - 350 манатов.
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