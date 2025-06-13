В Агдаме обнаружены предположительно человеческие останки

В селе Максудлу Агдамского района, освобожденном от оккупации, при проведении земляных работ были найдены фрагменты, похожие на человеческие кости.

Как сообщает Day.Az, на место сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, 12 июня в Агдамскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении останков, предположительно принадлежащих человеку.

В тот же день прокурорские сотрудники совместно с криминалистом и экспертом провели осмотр территории. Найденные останки были изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу и лабораторные исследования. Параллельно были осуществлены другие необходимые процессуальные действия.

На данный момент дело находится в производстве прокуратуры Агдамского района.

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