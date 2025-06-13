Тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии

юркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии.

Как передает Day.Az, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе открытия Первого конгресса онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил, что сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности в области онкологии, выходит на качественно новый уровень.

"Этот конгресс стал важной платформой для развития совместных научных исследований, инновационных проектов и обмена опытом между странами - участницами Организации тюркских государств", - подчеркнул министр.