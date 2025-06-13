https://news.day.az/society/1760140.html Тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии юркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии.
Тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии
юркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии.
Как передает Day.Az, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в ходе открытия Первого конгресса онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил, что сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности в области онкологии, выходит на качественно новый уровень.
"Этот конгресс стал важной платформой для развития совместных научных исследований, инновационных проектов и обмена опытом между странами - участницами Организации тюркских государств", - подчеркнул министр.
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