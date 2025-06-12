Выросло число погибших при крушении самолета в Индии

Жертвами авиапроисшествия в Индии стали по меньшей мере 317 человек, передает Day.Az со ссылкой на издание The New Indian Express.

Кроме пассажиров и членов экипажа рейса Air India, на земле погибли 75 человек.

По данным издания, более 70 тел нашли в апартаментах Atulyam Flats. Уточняется, что там располагался персонал гражданской больницы в Мегани Нагаре.

При этом ранее стало известно о выжившем пассажире. Им оказался 40-летний гражданин Великобритании индийского происхождения по имени Вишвашкумар Рамеш. Он приехал в Индию на несколько дней, чтобы навестить свою семью. В Великобританию он летел вместе с братом.

Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.

Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А). Второй выживший в реанимации.