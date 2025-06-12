https://news.day.az/world/1759993.html Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потерял контроль над ситуацией с протесами в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи.
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потерял контроль над ситуацией с протесами в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи. Наша Национальная гвардия с небольшой помощью морских пехотинцев обеспечила полиции Лос-Анджелеса возможность эффективно выполнять свою работу", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее мы сообщали, что в Белом доме заявили о готовности Трампа к диалогу с Ким Чен Ыном.
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