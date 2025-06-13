По каким районам Ирана бил Израиль?

Министерство обороны Израиля опубликовало видео о том, какие районы Ирана стали целью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что Израиль нанес удары в ночь на пятницу 13 июня. Власти страны заявили, что атаковали объекты иранской ядерной программы. В результате ночных атак убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами.

Иранские государственные СМИ сообщили, что "Израиль нанес удары по жилым районам Тегерана и других городов". Взрывы были слышны в Тегеране около 03:30 по местному времени. Под удар попала штаб-квартира КСИР в иранской столице.

В ЦАХАЛ заявили, что жертвами ночных ударов стали трое высокопоставленных иранских военных: командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Мохаммад Багери и командующий штабом по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашид.

В КСИР подтвердили гибель Салами и пообещали отомстить Израилю за его смерть.

По данным СМИ, также был убит Ферейдун Аббаси, ученый-ядерщик и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана.

Всего иранское агентство Tasnim сообщает о шести погибших ученых-ядерщиках в резльтате атаки.

Как минимум 50 человек получили ранения, передает Tasnim.