Более 290 человек погибли в авиакрушении в Индии

Более 290 человек погибли в результате крушения самолета в Индии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

242 человека из общего числа жертв - пассажиры и экипаж рухнувшего самолета, еще около 50 - жертвы на земле.

Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.

Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А). Второй выживший в реанимации.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах, встретился с выжившим в авиакатастрофе.

Чиновник навестил его в больнице.

На представленных кадрах он в синей футболке.