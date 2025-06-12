Более 290 человек погибли в авиакрушении в Индии - ВИДЕО
Более 290 человек погибли в результате крушения самолета в Индии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
242 человека из общего числа жертв - пассажиры и экипаж рухнувшего самолета, еще около 50 - жертвы на земле.
Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.
Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А). Второй выживший в реанимации.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах, встретился с выжившим в авиакатастрофе.
Чиновник навестил его в больнице.
На представленных кадрах он в синей футболке.
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