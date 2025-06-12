Глава МВД Индии встретился с выжившим в авиакрушении - ВИДЕО
Министр внутренних дел Индии Амит Шах, встретился с выжившим в авиакатастрофе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANI в соцсети Х.
Чиновник навестил его в больнице. На представленных кадрах он в синей футболке.
Полиция Индии обнаружила на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмадабада двоих выживших.
Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А) рассказал, что вспомнил: "Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, и самолёт рухнул. Это было внезапное событие. Когда я очнулся, то обнаружил вокруг себя тела".
Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.
Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре