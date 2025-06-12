На месте авиакрушения в Индии продолжаются спасательные операции

На месте крушения пассажирского самолета вблизи аэропорта индийского города Ахмедабад продолжают работать специалисты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.

"В настоящее время ведется разбор завалов. Операции идут полным ходом, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметила журналист Мегна Дев.

Уточняется, что на место происшествия направлено несколько пожарных машин и специальные службы, включая силы реагирования на стихийные бедствия и военные подразделения.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Однако согласно новым данным число погибших уже превысило 290 человек.