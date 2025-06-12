Назван объем оборота PASHA Capital на зарубежных рынках в 2024 г.

Оборот PASHA Capital на зарубежных рынках в прошлом году составил около 3 миллиардов манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор PASHA Сapital Джейхун Гаджиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

"Приблизительно 80 процентов этой суммы приходится на облигации, а оставшаяся часть представлена акциями и производными финансовыми инструментами", - отметил он.

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