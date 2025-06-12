https://news.day.az/economy/1759825.html Назван объем оборота PASHA Capital на зарубежных рынках в 2024 г. Оборот PASHA Capital на зарубежных рынках в прошлом году составил около 3 миллиардов манатов.
Назван объем оборота PASHA Capital на зарубежных рынках в 2024 г.
Оборот PASHA Capital на зарубежных рынках в прошлом году составил около 3 миллиардов манатов.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор PASHA Сapital Джейхун Гаджиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.
"Приблизительно 80 процентов этой суммы приходится на облигации, а оставшаяся часть представлена акциями и производными финансовыми инструментами", - отметил он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре