Новый BMW X5 окажется гибридом с технологией а-ля LiXiang. Британский Autocar утверждает: в Мюнхене оценили стремительный рост китайского стартапа Li Auto и намерены вернуться к силовым установкам с бензиновым удлинителем хода. Первым последовательным гибридом BMW после длительного перерыва станет X5 шестого поколения, однако инженеры всерьёз рассматривают возможность тиражирования системы на перспективные Х3 и X7 в 2026 году.

BMW выпустила первый серийный автомобиль с последовательным гибридом ещё в 2013 году: тогда технологию опробовали на сити-каре i3. С 2018 года в гамме BMW нет автомобилей с бензиновым удлинителем хода, но всё может измениться. Источники Autocar говорят, что электрификация по аналогии с LiXiang выбрана в угоду китайскому рынку, где гибридам без связи ДВС с колёсами положены преференции электромобилей.

Последовательные гибриды BMW X5 не заменят привычные топливные версии: считается, что новые модификации предложат на некоторых рынках. Общий запас хода такого кроссовера превысит отметку 965 километров. Любопытно, что в 2024 году босс BMW Оливер Ципсе сказал инвесторам, что технология последовательных гибридов слишком дорогая, а сочетать ДВС и большую батарею - абсурд с точки зрения финансов.

В настоящий момент BMW X5 предлагается с бензиновой, дизельной, заряжаемой гибридной и водородной силовой установкой, однако на топливных элементах продаётся ничтожно малое количество кроссоверов. Неизвестно, будет ли последовательный гибрид заменой заряжаемому гибриду или обе системы будут существовать параллельно. Разработкой технологии с "удлинителем хода" для BMW займётся фирма ZF. Также новый X5 впервые предложат в формате "чистого" электромобиля.