Компания Air India прокомментировала крушение своего борта

Компания Air India прокомментировала крушение своего лайнера в районе аэропорта Ахмадабада. Сообщение авиаперевозчика опубликовано на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"‎Рейс AI171 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Ахмадабад (AMD) - Лондон Гатвик (LGW), попал в инцидент 12 июня 2025 года. В настоящее время мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время на веб-сайте и в нашей учетной записи X", - говорится в нем.

В авиакомпании уточнили, что для получения помощи можно обращаться по телефону в экстренную службу.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 110 человек.

Ранее момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры.