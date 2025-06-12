https://news.day.az/economy/1759809.html PASHA Capital выпустит обеспеченные облигации PASHA Capital планирует выпустить обеспеченные облигации, что станет первым подобным случаем в стране.
PASHA Capital выпустит обеспеченные облигации
PASHA Capital планирует выпустить обеспеченные облигации, что станет первым подобным случаем в стране.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Capital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.
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