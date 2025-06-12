PASHA Capital выпустит обеспеченные облигации

PASHA Capital планирует выпустить обеспеченные облигации, что станет первым подобным случаем в стране.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Capital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

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