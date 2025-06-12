Азербайджан открывает новые горизонты сотрудничества с Глобальным Югом

Автор: Лейла Таривердиева

По мнению экспертов, выгодное географическое, геополитическое, геоэкономическое, военное и геостратегическое положение Азербайджана, независимость его внутренней и внешней политики, наличие природных богатств, интеллектуальных и людских ресурсов делают его выгодным и важным партнером и для Глобального Юга, и для Глобального Севера. Геополитическая ситуация только за последние три года менялась дважды. И в обоих случаях Азербайджан продемонстрировал свою устойчивость и непоколебимость занимаемых позиций. Эти факторы делают его объектом всеобщего интереса и повышают статус нашей страны. В свою очередь, Азербайджан использует эти возможности для укрепления интеграционных процессов.

В мае в Баку был сделан еще один важный шаг к развитию интеграции на пространстве Движения неприсоединения - была официально учреждена Платформа неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга.

На учредительной конференции было отмечено, что новый формат позволит странам этой части мира усилить свой голос и более тесно сотрудничать, делая шаги в направлении сокращения бедности, расширения доступа к образованию, содействия устойчивому развитию и защиты планеты для будущих поколений.

Платформа НПО Глобального Юга - это совершенно новое начинание, призванное подключить к работе широкие массы. Не только государственные структуры, но и общественность стран региона будет активно включена в процесс развития, в котором очень нуждается Глобальный Юг. Фактически в Баку было создано новое движение, которое будет действовать параллельно с Движением неприсоединения, объединив усилия правительств и общественности.

Инициатором создания Платформы выступил Азербайджан, идея была поддержана, потому что институализация деятельности организации очень важна. Организация с таким потенциалом не должна оставаться в статусе, близком к общественной и неформальной, она должна иметь голос. В период председательства в ДН Азербайджан сделал все, чтобы изменить эту ситуацию. Напомним, что в 2021 году так же по инициативе Баку была создана Парламентская сеть ДН. Сеть позволила значительно укрепить и расширить межпарламентские связи стран-членов.

Платформа НПО охватывает рамки, выходящие за пределы Движения неприсоединения. Это платформа Глобального Юга, куда входят и другие государства.

Лучше всего о целях и задачах новой платформы сказал в своем обращении к участникам Учредительной конференции Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан оценивает запуск Платформы НПО Глобального Юга в Баку как знак признания нашей деятельности в качестве председателя Движения неприсоединения и COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет значительный вклад в то, чтобы усилить голоса наших народов, донести их позицию до международного сообщества, а также защитить и обеспечить их права".

Роль Азербайджана в качестве моста между Глобальным Югом и Глобальным Севером предопределила его стратегические позиции в регионе и в более широкой географии. Сегодня Глобальный Юг с его природными богатствами остается местом притяжения интересов Глобального Севера. В прошлые века этот интерес выражался в колониальных войнах и рабском положении более слабых народов, и даже после колониальной эпохи большинство стран этого пространства оставались зависимыми от развитого мира и его интересов. Однако теперь все меняется, и Азербайджан играет в этих изменениях первостепенную роль.

Отметим, что Глобальный Юг и Глобальный Север - это формальное разделение мира на страны с развитой и развивающейся экономикой. Прежде в обиходе было понятие "страны третьего мира", но по новой системе раздела мира оно было исключено. Теперь существуют только две стороны. Развивающиеся страны расположены на Юге, развитые - на Севере. Такое деление, в принципе, отвечает реалиям, хотя к Глобальному Северу причислены Австралия, Новая Зеландия, Израиль и некоторые другие страны, что говорит о негеографическом принципе деления. При этом, вторая экономика мира Китай оставлена в южном секторе, а Украина с Молдовой почему-то отнесены к Глобальному Северу, то есть к странам с развитой экономикой.

Несмотря на все эти противоречия, новое деление более рационально, чем прежнее троичное и менее унизительно для стран, только вставших на путь экономического развития.

Азербайджан взял на себя роль моста между Глобальным Югом и Глобальным Севером, располагаясь на самой границе двух "полюсов". Наша страна уже доказала свою значимость в качестве связующего звена между Западом и Востоком, Югом и Севером, теперь она формирует цепочки взаимопонимания по новой "линии разлома". И не только. Азербайджан налаживает мосты и между самими странами Глобального Юга, создает пространства для сотрудничества и общих интересов.

Интересы самого Азербайджана широки. Достигнув определенных успехов на мировой арене, укрепив свой статус и стратегическую роль, наша страна делает очень уверенные шаги на Юг, развивая связи на этом пространстве. Очень важными шагами в этом направлении можно считать укрепление сотрудничества с Китаем и Пакистаном. А в последнее время страна обратила свое внимание на Африканский континент.

Африка - это многострадальный континент, народам которого всегда отводилась незавидная роль. К сожалению, и в наше время развитой мир рассматривает отношения с африканскими странами лишь в контексте разбазаривания их ресурсов. Ресурсами Африка очень богата, но нынешний Глобальный Север никогда не был заинтересован в ее развитии, как и в развитии Глобального Юга в целом. Странам этого региона нужно искать выход из ситуации самим. Несколько лет назад Баку взялся посодействовать им в этом. Его действия не всеми были восприняты правильно, но это не помешало Баку начать выдвигаться (в хорошем смысле этого слова) в Африку. Отношения с африканскими странами пошли в гору в достаточно быстром темпе. Заметно, что и африканские партнеры очень заинтересованы во взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве, в инвестициях, развитии инфраструктуры, а также в политической и дипломатической поддержке. Все это может им дать небольшое южно-кавказское государство Азербайджан.

Конечно же, и Азербайджан имеет собственные интересы, но в нашем случае они реализуются через равноправное партнерство. То есть африканские страны не остаются в накладе, получая от партнерства с Азербайджаном все, на что рассчитывают. В отличие от традиционных доноров, Азербайджан является сторонником сотрудничества. Активизировавшаяся в последние годы глобальная борьба за ресурсы вновь превратила Африку в центр притяжения, и усиление позиций Движения неприсоединения оказалось очень своевременным, чтобы не допустить новой экспансии и эксплуатации природных богатств континента.

В начале июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил Кению. В ходе визита состоялось открытие посольства Азербайджана в Найроби. Интерес Баку к этой стране не случаен. Кения является одним из наиболее стабильных государств в Восточной Африке, обладает достаточно развитой экономикой и крупным портом в Момбасе. В Кении сосредоточены региональные штаб-квартиры ООН и других международных организаций. Эта страна играет серьезную дипломатическую и политическую роль в своем регионе. В Кении азербайджанские специалисты участвуют в модернизации нефтяных хранилищ и логистических цепочек. В обоих сферах наша страна имеет огромный практический опыт, который необходим Восточной Африке. В 2024 году был подписан протокол о намерениях между Минтрансом Азербайджана и Мининфраструктуры Кении касательно использования порта Момбаса для транзита продукции нефтехимической промышленности страны.

Одновременно с визитом Байрамова в Кению в Баку побывала правительственная делегация Сенегала. Гости провели здесь ряд встреч, договорились о проведении бизнес-форума.

Напомним, что африканская политика Баку начиналась с Северной Африки - Алжира, Египта, Марокко, Туниса. С этими странами построено стабильное экономическое, в частности энергетическое партнерство. Например, экспорт нефти в Тунис в 2024 году вырос, по данным Госкомтаможни, на 318 процентов по сравнению с предыдущим годом. Энергетика является наиболее перспективной отраслью сотрудничества с богатыми ресурсами странами Африки. И Азербайджан не отстает - SOCAR уже прочно закрепилась в таких странах, как Конго, Кения, Экваториальная Гвинея, Египет, Алжир и Нигерия. Кстати, последняя обладает крупнейшими на континенте запасами газа. Идут переговоры о расширении проектов в Сьерра-Леоне, Нигере, Буркина-Фасо и Мали.

В целом контакты Азербайджана с африканскими странами за последний год можно назвать беспрецедентными по интенсивности.

В феврале Азербайджан посетил Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд. Вслед за ним прибыл Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. В декабре 2024 года состоялся визит в Баку делегации Гвинеи-Бисау во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Карлосом Пинто Перейрой. В апреле прошлого года в Баку побывал Президент Конго Дени Сассу-Нгессо.

Отметим, что с Конго у Азербайджана очень широкая повестка. Страна намерена реализовать там серию инвестиционных проектов, в том числе в сферах сельского хозяйства, ВИЭ, энергетики, горнодобывающей индустрии. Особое внимание придается подписанному в Баку Соглашению об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage между SOCAR и Национальной нефтяной корпорацией Республики Конго. Визит Президента этой страны в Баку многие эксперты расценили как символ появления Азербайджана в Экваториальной Африке.

Реалии XXI в., глобализация и интеграция, трансформация общественно-политических институтов и геоэкономические процессы меняют геополитическую ситуацию большинства стран и приводят к внесению геостратегических исправлений. Вхождение Азербайджана в европейское пространство означает его интеграцию и в мировое сообщество. Однако геополитическое положение, исторический опыт, культурные традиции, наличие научно-технического, экономического и интеллектуального потенциала страны создают благоприятные условия для движения как в векторе европейского пути развития, так и азиатского.

Глобальный Юг - это также Большой Ближний Восток, с представителями которого у Азербайджана налажены давние и прочные связи. Как мы уже отметили выше, примером этих отношений могут послужить азербайджано-пакистанские связи. Сотрудничество между Баку и Исламабадом - это образец устойчивого взаимодействия, не зависящего от внешних факторов, что на Ближнем Востоке явление не частое. Кроме того, крупные проекты реализуются с ОАЭ, Саудовской Аравией. А сегодня примечательные процессы развиваются в направлении Сирии. Известно, что стороны обсуждают возможности энергетического сотрудничества. В частности, сирийская сторона выясняет, какую роль смог бы сыграть Азербайджан в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры страны, разрушенной войнами. Согласно источникам СМИ, правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы SOCAR помогла разрабатывать нефтяные и газовые месторождения на северо-востоке этой страны. Она заинтересована и в опыте Азербайджана в данной сфере, и в его хороших отношениях с соседним Израилем.

Все вышесказанное подтверждает правильность выбранного Баку направления. Все идет как надо.