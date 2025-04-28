В Баку учреждена Платформа НПО Глобального Юга

В Баку официально учреждена Платформа неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга.

Как передает Day.Az, официальный запуск объявил председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли в ходе учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Сегодня мы создаем не просто организацию. Мы начинаем новое движение. Это глобальное движение, вдохновленное людьми по всему миру, которые стремятся к справедливости, борются за равенство и стремятся строить лучшее будущее для всех. Это движение - воплощение решимости Глобального Юга быть хозяевами своей судьбы. И я призываю каждого из вас, кто является свидетелем этого исторического момента, присоединиться к этому движению. Давайте работать вместе, давайте бороться вместе, давайте побеждать вместе. И теперь я официально заявляю, что Платформа НПО Глобального Юга создана", - сказал он.

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