От Евразии до Африки: как Азербайджан расширяет свое влияние

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан расширяет границы своей геополитической активности. Успешная дипломатия Баку доказала всему миру, что и небольшое государство может проводить политику в глобальном масштабе и строить амбициозные планы. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева это уже признанный и важный игрок на мировой арене. Это доказывает и быстро развивающийся африканский вектор внешней политики Баку.

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало 27 февраля совершил визит в Азербайджан.

В заявлении для прессы после встречи Президент Ильхам Алиев назвал этот визит историческим. Стороны обсудили основные пункты повестки, включающие сотрудничество в международных организациях, в сфере обороной промышленности, расширение партнерства в различных областях.

"На экономическом направлении мы договорились, что нам будут предоставлены конкретные проекты инвестиционных возможностей, и мы их рассмотрим. Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения в этом вопросе, так как уже осуществляем инвестиции во многие страны. И, конечно же, мы будем рады возможности рассмотреть конкретные проекты", - сказал Президент Азербайджана.

В декабре прошлого года в Баку побывала делегация Гвинеи-Бисау во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Карлосом Пинто Перейрой. Этот визит стал подготовкой к встрече в верхах, состоявшейся 27 февраля. В ходе визита господина Умару Сиссоку Эмбало и его встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым намеченные в декабре пункты повестки стали предметом конкретных обсуждений.

Отметим, что Умару Сиссоку Эмбало посетил одну из воинских частей Азербайджанской армии, где прошла презентация возможностей оборонной промышленности Азербайджана, который могли бы заинтересовать дружественную нам страну.

Обращает на себя внимание учащение визитов глав африканских государств в Азербайджан. В апреле 2024 года состоялся визит в Баку Президента Конго Дени Сассу-Нгессо. В Конго Азербайджан намерен реализовать серию инвестиционных проектов, в том числе в сферах сельского хозяйства, ВИЭ, энергетики, горнодобывающей индустрии. Особое внимание придается подписанному в Баку Соглашению об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage между SOCAR и Национальной нефтяной корпорацией Республики Конго. В ходе визита Президент Конго ознакомился с работой Сангачальского терминала и обсудил, какие элементы могут быть взяты за основу проекта по расширению НПЗ в Конго.

Как отмечают эксперты, этот визит стал своего рода символом появления Азербайджана в Экваториальной Африке. Напомним, что африканская политика Баку начиналась с Северной Африки - Алжира, Египта, Марокко, Туниса. С этими странами построено стабильное экономическое, в частности энергетическое партнерство. Например, экспорт нефти в Тунис в 2024 году вырос, по данным Госкомтаможни, на 318 процентов по сравнению с предыдущим годом.

За несколько дней до визита Президента Гвинеи-Бисау,11-14 февраля Азербайджан посетил глава Сомали. Хасан Шейх Мохамуд назвал этот визит началом стратегического альянса, и подчеркнул, что Азербайджан может рассматривать Сомали как выход на растущие рынки Африки, особенно в области торговли и логистики. В ходе визита сомалийский лидер побывал в Парке Победы, ознакомился с работой центра ASAN xidmət.

Участившиеся визиты африканских лидеров в нашу страну говорит о том, что искренние намерения Баку и установка азербайджанской стороны на взаимовыгодное и равноправное партнерство нашли отклик.

Сближение интересов началось, когда Азербайджан возглавил Движение неприсоединения. Встав у руля находившейся в подвешенном и бесхозном состоянии организации, Президент Азербайджана быстро навел порядок и вернул ДН тот статус, которым эта вторая по численности международная структура должна была по праву обладать. И саму организацию, и большинство ее членов так называемый Глобальный Север давно списал со счетов. Азербайджан же помог тем де странам Африки почувствовать себя реальными, нужными и равноправными членами международного сообщества.

Отношения Азербайджана со странами Африке развиваются достаточно интенсивно. По данным Госкомстата, по итогам 2024 года товарооборот между нами вырос в 2,7 раза по сравнению с 2023 годом, превысив 387,6 млн. долларов. Основной вклад в рост обеспечил азербайджанский экспорт, увеличившийся в 2,8 раза и достигший 292,97 млн. долларов. Импорт из африканских стран также вырос - в 2,2 раза, составив 94,65 млн. долларов.

В феврале прошлого года при поддержке Азербайджана в столице Эфиопии Аддис-Абеба, в штаб-квартире Африканского союза прошла учебная программа по реализации соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли и реализации торгово-экономической интеграции Африки. По информации МИДа, в программе приняли участие более 100 послов, высокопоставленных дипломатов и представителей государственных структур, представляющих африканские страны. Основной целью программы, осуществленной при поддержке Азербайджанского агентства содействия международному развитию при министерстве иностранных дел и Фонда укрепления потенциала Африки, а также комиссии Африканского союза, было ускорение выполнения соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли. Азербайджан поддерживает прогресс и развитие народов Африки и не упускает возможности внести свой вклад. Не только оказанием гуманитарной помощи, но также оказанием консультативной, политической, экономической поддержки.

Само собой разумеется, что у нашей страны тоже есть свои интересы, но их реализация никогда не шла и не идет вразрез с интересами и чаяниями стран Африканского континента. Для стран, перенесших немало бед, переживших колонизацию, войны и голод, долгое время являвшихся для развитого мира задворками цивилизации и служивших лишь сырьевыми придатками держав, равноправие и партнерство в международном сотрудничестве было роскошью. Перезапустив Движение неприсоединения, Азербайджан в корне изменил подходы к Глобальному Югу и продолжает их менять.

В разные годы помощь от Азербайджана получили в общей сложности 53 из 54 африканских стран. Это очень важный показатель, говорящий о том, что Баку содействует не только тем странам, где у него имеются интересы, а старается помочь подняться народам континента в целом. В рейтинге гуманитарной помощи Африке Азербайджан входит в топ-20 стран. Посредством Агентства содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA) уже несколько лет в различных африканских странах реализуются проекты медицинской и технической помощи. Важный вклад в эту деятельность вносит также Фонд Гейдара Алиева.

Азербайджан выделил 1 млн. долларов на постпандемийное восстановление африканских и малых островных государств. Об этом Президент Ильхам Алиев объявил во время саммита контактной группы Движения неприсоединения в 2023 году.

"Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам Движения неприсоединения финансовую и гуманитарную помощь. Я объявляю здесь два глобальных призыва: в поддержку постпандемийного восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн. долларов на оба глобальных призыва", - сказал глава государства.

Азербайджанский лидер призвал и другие страны присоединиться к оказанию помощи нуждающимся. В этом направлении азербайджанская сторона действовала и в ходе климатической конференции СОР29. Настойчивость и упорство Баку, его дипломатические инструменты обеспечили достижение цели. Следует отметить, что на СОР29 присутствовали главы многих африканских государств, в том числе Конго и Гвинеи-Бисау.

Одним из важных пунктов сотрудничества Азербайджана со странами Африки является тема разминирования. С этой проблемой столкнулись около двадцати стран континента, включая Анголу, Чад, Демократическую Республику Конго, Эритрею, Эфиопию, Мали, Мавританию, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.

Далее по списку - сотрудничество в сфере образования. В первую очередь речь идет об обучении африканских студентов в вузах Азербайджана. В прошлом учебном году в университетах нашей страны обучались 365 студентов из 35 стран Африки. Обучаются они в соответствии с Международной программой грантов на образование имени Гейдара Алиева, которая предоставляет гражданам стран Африки, входящих в Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества, возможность получения бесплатного высшего образования в Азербайджане за счет государства.

Азербайджан оказывает африканским партнерам не только гуманитарную и экономическую, но и политическую поддержку. Наша страна находится в первых рядах борьбы с неоколониализмом, выступая за независимость остающихся в XXI веке под внешним управлением и влиянием стран. Баку стал центром этой борьбы.

Подводя итог, отметим, что Африка - очень богатый континент. Он богат и природными, и людскими ресурсами. Не случайно Африка так привлекает сегодня различные центры силы. После того, как страны Магриба начали избавляться от французского неоколониализма, освободившееся место пытаются занять другие потребители ресурсов. Однако народы африканских стран, почувствовав вкус суверенитета, вряд ли позволят себе попасть под очередного хозяина, который будет пользоваться их богатствами, ничего не давая взамен. Этим странам нужны не хозяева, а партнеры. Такие, как Азербайджан.