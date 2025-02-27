https://news.day.az/officialchronicle/1733364.html

Президент Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау выступили с заявлениями для прессы

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоко Эмбало выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется