Президент Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау выступили с заявлениями для прессы

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется