https://news.day.az/officialchronicle/1733364.html Президент Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау выступили с заявлениями для прессы 27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоко Эмбало выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау выступили с заявлениями для прессы
27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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