На сайте Baku Network опубликована статья о развитии отношений Азербайджана со странами Африки.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Африка уже давно перестала быть "чужой шахматной доской". Сегодня это - поле для созидания, партнёрства и долгосрочной стратегии. Континент, где рождаются рынки будущего, и где каждый квадратный километр земли - это геоэкономический актив. В этой новой игре, где карты перекраиваются не пушками, а контрактами, не ультиматумами, а инициативами, Азербайджан занимает всё более уверенные позиции. Не громко, не агрессивно, но с расчётом, с видением, с пониманием.

Для кого-то Африка - ресурс, для кого-то - головная боль, для кого-то - гуманитарный долг. А для Азербайджана - это зеркальное отражение самого себя тридцать лет назад: потенциал без инфраструктуры, богатство без устойчивости, энергия без управления. Именно поэтому Баку выбирает Африку не как "регион для имитации влияния", а как партнёра - равного, нужного, перспективного.

Это не миссия и не амбиция. Это - новая география внешней политики, в которой Азербайджан, устав от двойных стандартов и западных фильтров, выстраивает свою архитектуру доверия. Здесь важны не мантры про устойчивое развитие, а конкретные школы, солнечные электростанции, медицинские центры и агроплатформы. Здесь не говорят "мы поможем вам" - здесь говорят: "давайте делать вместе".

Азербайджан и Африка - это не сюжет из новостной ленты. Это будущее, которое уже проектируется сейчас. И у этой кооперации есть всё: логика, ресурсы, опыт и, главное, совместный интерес выжить и выиграть в мире, где правила пишутся заново.

Африканские страны рассматривают Азербайджан как:

- Модель устойчивого развития. Страна за 30 лет прошла путь от постсоветского кризиса до устойчивой экономики, модернизировав госуправление (ASAN xidmət), цифровые услуги и инфраструктуру. Эти ноу-хау вызывают интерес со стороны Уганды, Кении, Руанды.

- Инвестиционного партнёра. В 2024 году азербайджанские прямые инвестиции в Африку превысили $130 млн, что на 45% больше, чем в 2023-м. Основные направления: нефтегаз, переработка, логистика, строительство.

- Источник технологий и оборонной кооперации. Африканские страны проявляют интерес к закупкам беспилотников, стрелкового оружия, систем связи. Уже реализованы поставки в Сомали, Гамбию и Чад.

1. Египет: энергетика, возобновляемые источники и нефтехимия

Сотрудничество Азербайджана и Египта в энергетическом секторе демонстрирует устойчивую динамику.

В мае 2024 года SOCAR подписала Меморандум о взаимопонимании с Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), предполагающий поставки до 1 млн тонн нефти и газового конденсата в год в рамках диверсификации источников для египетских НПЗ.

SOCAR подписала Меморандум о взаимопонимании с Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), предполагающий поставки до в рамках диверсификации источников для египетских НПЗ. Стороны ведут переговоры о создании совместного предприятия (СП) для строительства солнечных электростанций в зоне Суэцкого канала . Планируется, что мощности первой очереди составят 100 МВт , а проект может быть профинансирован в рамках сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), где Азербайджан с 2023 года выступает активным участником.

. Планируется, что мощности первой очереди составят , а проект может быть профинансирован в рамках сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), где Азербайджан с 2023 года выступает активным участником. Также обсуждается обмен кадрами в нефтехимической отрасли, в том числе участие египетских специалистов в обучающих программах SOCAR Training Center в Баку.

2. Алжир: нефтепереработка и стратегический обмен опытом

Алжир, обладающий одними из крупнейших в Африке запасов газа (около 4,5 трлн кубометров) и нефти (почти 12 млрд баррелей), рассматривает Азербайджан как надёжного партнёра.

В феврале 2025 года состоялся официальный визит делегации Министерства энергетики Азербайджана и SOCAR в Алжир, в ходе которого обсуждалось участие азербайджанской стороны в модернизации НПЗ в Скикде и Арзеве .

состоялся официальный визит делегации Министерства энергетики Азербайджана и SOCAR в Алжир, в ходе которого обсуждалось участие азербайджанской стороны в . Стороны выразили заинтересованность в совместной разработке технологий вторичной переработки нефти , в частности, катализаторов для установки крекинга.

, в частности, катализаторов для установки крекинга. В рамках обмена опытом, около 25 алжирских инженеров в 2024 году прошли повышение квалификации в SOCAR Downstream Management Training Center.

3. Уганда: цифровое государственное управление и модель ASAN xidmət

Уганда стала одной из первых стран в Африке, внедривших азербайджанскую модель госуслуг ASAN xidmət, признанную ООН как одна из лучших практик государственного управления.

С 2022 по 2024 годы в стране были открыты 6 центров ASAN xidmət при поддержке Агентства по оказанию государственных услуг и социальных инноваций при Президенте Азербайджана.

в стране были открыты при поддержке Агентства по оказанию государственных услуг и социальных инноваций при Президенте Азербайджана. По оценкам Министерства ИКТ Уганды, благодаря внедрению азербайджанской модели, уровень удовлетворённости граждан качеством госуслуг вырос с 54% до 82% .

. В 2024 году подписан новый Меморандум о расширении сотрудничества в сфере "умного правительства", в который включены цифровые удостоверения личности и реестр недвижимости.

4. Сомали: военное и оборонное сотрудничество

Сомали, сталкивающееся с угрозами терроризма и пиратства, укрепляет партнёрство с Азербайджаном в сфере обороны.

В 2023 году был заключён контракт на поставку стрелкового оружия, бронетехники и беспилотных разведывательных комплексов азербайджанского производства.

был заключён контракт на поставку азербайджанского производства. В рамках соглашения, Азербайджан предоставил 10 военных инструкторов для обучения офицеров сомалийской армии в столице Могадишо.

для обучения офицеров сомалийской армии в столице Могадишо. Также обсуждается программа создания совместного учебного центра, аналогичного Бакинскому Международному Центру по подготовке миротворцев.

5. Эфиопия: гуманитарные проекты и развитие социальной инфраструктуры

Азербайджанское агентство AIDA активно реализует программы гуманитарной поддержки в Эфиопии.

В 2024 году завершено строительство 3 школ и 1 медицинского центра в пригороде Аддис-Абебы. Объекты рассчитаны на 2 000 учеников и до 25 000 жителей, получающих медпомощь в год .

и в пригороде Аддис-Абебы. Объекты рассчитаны на и . Проекты реализованы в партнёрстве с Фондом Гейдара Алиева и при содействии Организации исламского сотрудничества.

В ближайшие два года планируется запуск программы профессионального образования для медсестёр и акушерок, включая стажировки в медицинских учреждениях Азербайджана.

6. Марокко: цифровизация, образование и культурная дипломатия

Марокко, обладая амбициозной программой цифровой трансформации "Digital Morocco 2030", активно вовлекает азербайджанскую экспертизу.

В 2023 году подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством цифрового развития Марокко и ASAN xidmət .

. В 2024 году 15 марокканских студентов получили стипендии по линии программы "Гранты имени Гейдара Алиева" для обучения в вузах Азербайджана на инженерных и медицинских факультетах.

получили стипендии по линии программы "Гранты имени Гейдара Алиева" для обучения в вузах Азербайджана на инженерных и медицинских факультетах. Также проведена совместная выставка современного искусства и ремесел, организованная Музеем современного искусства Баку и Rabat Contemporary.

7. Южно-Африканская Республика: экономическая дипломатия и торговые миссии

ЮАР - крупнейшая экономика Африки, и стратегический партнёр для Баку на южном фланге континента.

В апреле 2024 года открыта Торговая миссия Азербайджана в Кейптауне , координируемая при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.

открыта , координируемая при поддержке Министерства экономики и AZPROMO. В течение первого года работы было заключено 9 двусторонних соглашений , включая: поставки азербайджанской муки, хлопка и консервированной продукции в ЮАР; экспорт южноафриканского вина, цитрусовых и промышленных химикатов в Азербайджан; участие SOCAR в тендерах на поставки оборудования для нефтехимии в Дурбане и Моссел-Бей .

, включая: Также достигнута договоренность об участии южноафриканских специалистов в Форуме по зелёной энергетике в Шуше в 2025 году.

... Африка - континент с колоссальным энергетическим потенциалом, который на протяжении десятилетий служил ареной для крупных энергетических игроков. Азербайджан, обладая уникальной комбинацией государственного управления в нефтегазовой отрасли, технологического потенциала и экспортной инфраструктуры, последовательно выстраивает стратегическое присутствие на африканском энергетическом рынке.

Египет:

В апреле 2024 года SOCAR подписала соглашение с Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) о поставках и переработке нефтепродуктов, предусматривающее: Поставку до 1 млн тонн нефти и газового конденсата в год ; Участие SOCAR в тендерах на модернизацию НПЗ в Александрии и Мерса-Матрухе; Введение формата технологического обмена с участием сотрудников Egyptian Petrojet в азербайджанских НПЗ.

SOCAR подписала о поставках и переработке нефтепродуктов, предусматривающее:

Алжир:

SOCAR провела в январе 2025 года переговоры с государственной Sonatrach о: Совместном финансировании проектов глубокой переработки нефти ; Участии SOCAR в строительстве газохимического комплекса в Арзеве , ориентированного на экспорт в Европу и страны MENA; Обмене кадрами - 30 алжирских инженеров в 2024 году прошли курсы в Баку, в учебном центре SOCAR Downstream.

переговоры с государственной Sonatrach о:

Нигерия:

В феврале 2025 года начаты технические консультации с NNPC Ltd (Nigerian National Petroleum Company Limited) по вопросу участия SOCAR в проектах по: расширению СПГ-терминалов в Лагосе и Порт-Харкурте; созданию совместного СП по трейдингу СПГ , ориентированного на азиатские рынки; Прорабатывается модель строительства Плавучей СПГ-платформы (FLNG) по образцу проекта SOCAR-Mozambique LNG.

начаты по вопросу участия SOCAR в проектах по:

Ключевая статистика:

Доля энергетического сектора в общем объеме азербайджано-африканского сотрудничества в 2024 году составила 47% от общего товарооборота ($782 млн).

от общего товарооборота ($782 млн). Прогнозируемый объем энергетических контрактов к 2027 году - $1,1 млрд, с учетом проектов в Египте, Алжире, Нигерии и Анголе.

Логистика: формирование трансконтинентальных коридоров

Логистическое видение Азербайджана на африканском направлении тесно связано с диверсификацией экспортных маршрутов, а также с реализацией концепции "цифрового шёлкового пути" и Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR).

Кения:

В 2024 году подписан протокол о намерениях между Министерством транспорта Азербайджана и Министерством инфраструктуры Кении по использованию порта Момбаса в качестве перевалочного пункта для: Азербайджанских нефтехимических продуктов (полиэтилен, азотные удобрения); Реэкспорта через Восточную Африку в Уганду, Руанду, Танзанию.

между Министерством транспорта Азербайджана и Министерством инфраструктуры Кении по использованию порта в качестве перевалочного пункта для:

Джибути:

Азербайджан рассматривает порт Джибути как опорную точку для выхода на рынки Красного моря и Эфиопии.

для выхода на рынки Красного моря и Эфиопии. Обсуждается создание складского логистического комплекса SOCAR для временного хранения нефтепродуктов, с последующим экспортом в страны Восточной и Центральной Африки.

Танзания:

В 2024 году AZPROMO заключило Меморандум с Tanzania Ports Authority (TPA) о: Возможности аренды контейнерных мощностей в порту Дар-эс-Салам; Создании логистического терминала для продукции агроэкспорта Азербайджана (мука, зерно, масло).



Цифры и прогнозы:

В 2024 году через африканские порты прошло свыше 26 тыс. тонн азербайджанского экспорта , что на +64% больше, чем в 2023.

, что на больше, чем в 2023. К 2026 году планируется увеличение объёмов в 2,5 раза при участии в инфраструктурных проектах логистики.

Продовольственная безопасность: экспорт, импорт и агродипломатия

Для Азербайджана Африка - как источник стратегически важной продукции (какао, кофе, хлопок), так и потенциальная площадка для обеспечения продовольственного резерва.

Экспорт в Африку (2023-2024):

Пшеница - 86 тыс. тонн (в Египет, Кот-д'Ивуар, Эфиопию);

- 86 тыс. тонн (в Египет, Кот-д'Ивуар, Эфиопию); Подсолнечное масло - 14 тыс. тонн;

- 14 тыс. тонн; Минеральные удобрения - 9 тыс. тонн (мочевина, сульфат аммония).

Импорт из Африки:

Какао-бобы и порошок (Гана, Кот-д'Ивуар): более $12,6 млн за 2024 год;

(Гана, Кот-д'Ивуар): более за 2024 год; Хлопок-сырец (Мали, Бенин): $5,1 млн ;

(Мали, Бенин): ; Редкоземельные минералы (ДР Конго): подписан контракт с частной компанией на поставку тантала и ниобия для азербайджанского оборонного сектора.

Земельная экспансия:

В 2023 году Агентство продовольственной безопасности Азербайджана инициировало переговоры с Суданом, Эфиопией и Танзанией по аренде сельхозугодий площадью от 15 000 до 25 000 га для производства зерна и овощей с последующим экспортом на Ближний Восток и в страны Персидского залива.

Ресурсная дипломатия: минералы для зелёной энергетики

Азербайджан активно диверсифицирует сырьевую базу с учётом глобального энергетического перехода. В фокусе - кобальт, литий, графит, платиноиды.

Демократическая Республика Конго:

В июле 2024 года делегация МИД Азербайджана и представителей AZGEO Minerals провела переговоры о возможном участии в добыче кобальта и меди в провинции Верхняя Катанга.

в провинции Верхняя Катанга. В обсуждении - создание СП с локальными компаниями по переработке концентрата для экспорта в Азию.

Замбия:

Идёт проработка инвестиций в литиевые месторождения в районе Манса , с возможностью привлечения финансирования через азербайджанский Фонд нефинансовых активов.

, с возможностью привлечения финансирования через азербайджанский Фонд нефинансовых активов. Азербайджан также предложил технологическую экспертизу по переработке руд на основе опыта переработки меди и цинка на рудниках в Гедабеке.

Геоэкономический эффект:

Эти минералы имеют стратегическое значение для производства аккумуляторов, турбин и ВИЭ-компонентов. Таким образом, Азербайджан обеспечивает себе сырьевую автономию в переходе к зелёной энергетике, интегрируя Африку в собственную энергетическую трансформацию.

Что ищет Африка в партнёрстве с Азербайджаном: технологии, инвестиции, инфраструктура и устойчивый опыт

На фоне растущей конкуренции за ресурсы и развитие, африканские государства всё чаще обращают внимание на Азербайджан как на прагматичного, технологически оснащённого и политически нейтрального партнёра из Глобального Юга. В отличие от традиционных доноров, Азербайджан предлагает опыт трансформации, практические решения в сфере e-government, энергетики и агротехнологий, а также открытость к взаимовыгодному сотрудничеству без политических условий.

1. Интерес к модели государственного управления и цифровизации

Азербайджанская модель реформ - особенно система "ASAN xidmət", электронное правительство, цифровая регистрация бизнеса и автоматизация соцуслуг - вызывает серьёзный интерес у многих африканских стран, стремящихся сократить коррупцию и увеличить эффективность госаппарата.

В 2023-2025 годах 12 стран Африки подписали меморандумы о сотрудничестве в области цифровизации государственных услуг с Агентством "ASAN xidmət". Среди них: Уганда, Марокко, Руанда, Кения, Гана, Сенегал .

подписали меморандумы о сотрудничестве в области цифровизации государственных услуг с Агентством "ASAN xidmət". Среди них: . По итогам оценки ООН (UN DESA) , в 2023 году Азербайджан занял 18-е место по глобальному индексу развития e-government , став единственной страной постсоветского пространства, чей опыт был официально рекомендован для внедрения в странах Восточной и Центральной Африки.

, в 2023 году Азербайджан занял , став единственной страной постсоветского пространства, чей опыт был официально рекомендован для внедрения в странах Восточной и Центральной Африки. В Уганде открыты 6 сервисных центров по модели ASAN xidmət, где обрабатывается до 25 тыс. обращений в месяц, а уровень удовлетворённости превысил 80% (по данным Uganda Digital Services Bureau, 2024).

2. Инвестиции: Африка как приоритет нового экономического вектора Азербайджана

С ростом ВВП Азербайджана и накоплением избыточной ликвидности, страну всё чаще рассматривают как источник прямых инвестиций.

Динамика азербайджанских инвестиций в Африку:

2021: $32 млн

$32 млн 2023: $91 млн

$91 млн 2024: $133 млн

$133 млн Прогноз на 2026 год: $250 млн

Ключевые направления инвестиций:

Строительство и недвижимость - проекты в Танзании и Кении (жилые комплексы и логистические центры);

- проекты в Танзании и Кении (жилые комплексы и логистические центры); Сельское хозяйство - аренда земли в Судане и Эфиопии;

- аренда земли в Судане и Эфиопии; Образование - финансирование кампусов азербайджанских вузов в странах Северной Африки (проект с Университетом Рабата и Университетом Александрии);

- финансирование кампусов азербайджанских вузов в странах Северной Африки (проект с Университетом Рабата и Университетом Александрии); Энергетика - вложения SOCAR в распределительную инфраструктуру в Гане, Нигерии и Мозамбике.

3. Энергетическая инфраструктура и технологическая кооперация

Многие африканские страны страдают от энергетического дефицита. Свыше 600 млн человек на континенте не имеют надёжного доступа к электричеству. Азербайджан, как страна с богатым опытом строительства, управления и экспорта энергетических решений, предлагает востребованную экспертизу.

Примеры технологической кооперации:

В Гане реализуется пилотный проект по внедрению мини-электростанций на базе комбинированных турбин мощностью 2,5 МВт , разработанных совместно с азербайджанскими инженерами из "Azenco".

реализуется пилотный проект по на базе комбинированных турбин мощностью , разработанных совместно с азербайджанскими инженерами из "Azenco". В Кении Azalternativenergy участвует в проекте солнечных парков общей мощностью 50 МВт , совместно с Nairobi Renewable Authority.

Azalternativenergy участвует в проекте , совместно с Nairobi Renewable Authority. В Марокко обсуждается создание совместного центра по подготовке специалистов в сфере ВИЭ (2025), в рамках программы "Green Africa-Caspian Corridor".

4. Образование и развитие человеческого капитала

Для многих африканских стран Азербайджан - это ворота к современному образованию, особенно в инженерных, медицинских и аграрных специальностях.

Факты и данные:

В 2023/2024 учебном году в азербайджанских вузах обучались 365 студентов из 35 стран Африки , среди которых лидируют Нигерия, Камерун, Судан, Эфиопия и Марокко .

в азербайджанских вузах обучались , среди которых лидируют . Азербайджан предлагает грантовую программу имени Гейдара Алиева , покрывающую 100% стоимости обучения, проживания и медицинского страхования . Ежегодно выделяется до 60 грантов для африканских студентов .

, покрывающую . Ежегодно выделяется . С 2022 года при Бакинском инженерном университете работает Центр афроевразийских исследований, задачей которого является академическая интеграция студентов из Африки и проведение совместных исследований по темам устойчивого развития.

5. Африка и устойчивое развитие: обмен опытом и трансфер решений

Африканские страны активно интересуются азербайджанским опытом в сферах устойчивого водопользования, восстановления деградированных земель, цифровизации сельского хозяйства и управления природными ресурсами.

Сферы обмена:

В рамках платформы UNCCD (Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием), Азербайджан проводит регулярные тренинги для африканских агрономов , особенно из Сахельской зоны (Мали, Чад, Нигер);

, особенно из (Мали, Чад, Нигер); Используются технологии точного орошения , разработанные при участии Института мелиорации Азербайджана;

, разработанные при участии Института мелиорации Азербайджана; С 2023 года действует программа "AgroDigital South-South", в рамках которой африканские фермеры получают доступ к цифровым агроплатформам Азербайджана (мобильные приложения, спутниковые прогнозы, логистика поставок).

Азербайджан и Африка в рамках международных платформ: Движение неприсоединения, ОИС и форматы "Юг-Юг"

1. Лидерство Азербайджана в Движении неприсоединения: африканский вектор

С 2019 по 2023 год Азербайджан возглавлял Движение неприсоединения (ДН) - вторую по численности международную организацию после ООН (120 государств, из которых более 50 - африканские страны). За это время Баку стал одним из ключевых голосов Глобального Юга, сформировав репутацию независимого, нейтрального, но активного лидера развития.

Основные инициативы Азербайджана в рамках ДН на африканском направлении:

В 2020 году , в период пандемии COVID-19, Азербайджан инициировал специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН , созванную от имени Движения неприсоединения по предложению Ильхама Алиева. Более 20 африканских государств поддержали и активно участвовали в заседании.

, в период пандемии COVID-19, Азербайджан инициировал , созванную от имени Движения неприсоединения по предложению Ильхама Алиева. Более поддержали и активно участвовали в заседании. В 2022 году Азербайджан направил в африканские страны гуманитарную помощь на сумму свыше $5,2 млн , включая вакцины, медикаменты и защитное оборудование. Основными получателями стали Буркина-Фасо, Чад, Конго, Сьерра-Леоне, Сомали, Эритрея .

Азербайджан направил в африканские страны , включая вакцины, медикаменты и защитное оборудование. Основными получателями стали . В 2023 году Баку организовал Глобальный молодежный саммит Движения неприсоединения , в котором приняли участие 43 африканских делегации . Среди результатов - создание "Молодёжной сети ННД" , головной офис которой размещён в Баку, а региональные координаторы действуют в Камеруне, Уганде и Марокко.

Баку организовал , в котором приняли участие . Среди результатов - создание , головной офис которой размещён в Баку, а региональные координаторы действуют в Камеруне, Уганде и Марокко. В 2024 году в Баку прошёл Форум контактов по Глобальному Южному сотрудничеству в рамках ДН, с участием министров иностранных дел Ганы, Мавритании, Габона и Сенегала. В ходе форума Азербайджан предложил создать NAM-Africa Investment Platform - механизм стимулирования южных инвестиций в африканские проекты без политических условий и внешнего давления.

2. Организация исламского сотрудничества (ОИС): гуманитарный и религиозный диалог

Азербайджан активно использует площадку ОИС, в которую входят 27 африканских государств, для продвижения гуманитарных, образовательных и культурных инициатив на африканском направлении.

В 2022-2024 годах Фонд Гейдара Алиева совместно с Организацией исламского сотрудничества реализовал гуманитарные миссии в 9 африканских странах , включая: строительство школ в Эфиопии и Сомали; поставки медицинского оборудования в Мали и Судан; запуск инициативы по мусульманскому межкультурному диалогу , в рамках которой прошли конференции в Нигерии и Тунисе.

Фонд Гейдара Алиева совместно с Организацией исламского сотрудничества реализовал , включая: Азербайджан предложил открыть в Баку Региональный центр исламского гуманитарного партнёрства , специализирующийся на оказании помощи странам Африки в постконфликтных и экологических кризисах.

, специализирующийся на оказании помощи странам Африки в постконфликтных и экологических кризисах. В 2023 году в рамках исламской встречи министров здравоохранения Азербайджан получил мандат на координацию программы по укреплению систем здравоохранения в Сахельском регионе, куда входит 6 стран Африки (в том числе Чад и Мавритания).

3. Участие в других глобальных институтах и платформах "Юг-Юг"

Азербайджан целенаправленно продвигает многосторонние дипломатические инструменты, направленные на расширение связей с африканскими государствами:

ООН и её специализированные агентства:

В рамках FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Азербайджан предложил создать Центр устойчивого земледелия "Юг-Юг" в Баку - с филиалами в африканских странах, ориентированными на цифровое земледелие и борьбу с опустыниванием.

- с филиалами в африканских странах, ориентированными на цифровое земледелие и борьбу с опустыниванием. Через Программу развития ООН (UNDP) Азербайджан участвует в программах адаптации климата в странах Африканского Рога - Эритрея, Эфиопия, Сомали.

Исламский банк развития (IsDB):

Азербайджан совместно с IsDB финансирует проекты микрокредитования сельских общин в Нигере, Сомали и Сенегале .

. На 2025 год планируется запуск совместного инвестиционного фонда "IsDB-Azerbaijan-Africa" объёмом $100 млн, из которых 40% будет направлено в страны Западной Африки.

4. Расширение дипломатического присутствия

Азербайджан активизировал дипломатическое наступление в Африке, открывая посольства, консульства и торговые представительства.

Факты:

С 2022 по 2025 год были открыты/планируются: Посольства в: Эфиопии (Аддис-Абеба), Южно-Африканской Республике (Претория), Марокко (Рабат), Алжире (Алжир), Египте (Каир), Нигерии (Абуджа). Торговые представительства : Кейптаун, Найроби, Дар-эс-Салам, Аккра.

год были открыты/планируются: Назначен постоянный представитель Азербайджана при Африканском союзе (с 2022 года).

Цифры и динамика: товарооборот, инвестиции, внешнеполитическая активность

В 2024 году товарооборот Азербайджана с Африкой составил $782 млн (+32% к 2023).

С 2022 по 2025 год в 16 странах Африки были открыты азербайджанские дипломатические миссии и торговые представительства.

Фонд AIDA реализовал 24 проекта на сумму более $10 млн.

Африканское направление в рамках Движения неприсоединения

Азербайджан, как бывший председатель Движения неприсоединения (2019-2023), усилил взаимодействие с Африкой:

В 2023 году Баку принимал саммит NAM Youth Network с участием 43 африканских стран.

В 2024 году Азербайджан предложил создать NAM-Africa Investment Platform.

Постоянный представитель Азербайджана при Африканском союзе аккредитован в Аддис-Абебе с 2022 года.

Конкуренция и кооперация: интересы Турции, Китая, ЕС и России

С Китаем: Азербайджан не конкурирует напрямую, но участвует в "зелёных коридорах" BRI, выходящих на Восточную Африку через Транскаспийский маршрут.

Азербайджан не конкурирует напрямую, но участвует в "зелёных коридорах" BRI, выходящих на Восточную Африку через Транскаспийский маршрут. С Турцией: здесь доминирует кооперация - через механизм Тюркского совета и энергетическую дипломатию.

здесь доминирует кооперация - через механизм Тюркского совета и энергетическую дипломатию. С ЕС: партнёрство прагматично, но ограничено - Азербайджан использует европейские площадки, но действует независимо, акцентируя внимание на южных партнёрах.

партнёрство прагматично, но ограничено - Азербайджан использует европейские площадки, но действует независимо, акцентируя внимание на южных партнёрах. С Россией: интересы могут пересекаться в оборонной и логистической сферах, но Азербайджан действует автономно, опираясь на гибкую дипломатическую стратегию.

Прогноз на 5-10 лет: сценарии и риски

Перспективные секторы:

ВИЭ (солнечная энергия)

Цифровизация госуслуг

Продовольственная логистика

Оборонная промышленность

Минеральные ресурсы и редкоземельные элементы

Риски:

Политическая нестабильность в регионах (Сахель, Центральная Африка)

Конкуренция за инфраструктурные проекты со стороны Китая

Углубление санкционных режимов против третьих стран, вовлечённых в африканскую повестку

Стратегический сценарий: в случае устойчивого развития модели, Азербайджан может войти в топ-10 экономических партнёров Африки из стран Глобального Юга. К 2030 году объём торговли может превысить $2 млрд.

Стратегия "Юг-Юг" с азербайджанской спецификой

Мир стремительно выходит из своей прежней орбиты. Старые центры силы трещат по швам, новые - ещё только выстраиваются. Но именно в такие моменты формируются союзы, которые не диктуются идеологией или географией - а только здравым смыслом, доверием и опытом.

Африка и Азербайджан - на первый взгляд, два разных мира. Один - колыбель цивилизации, другой - перекрёсток Востока и Запада. Но оба знают, что значит подниматься из пепла, строить инфраструктуру с нуля, управлять ресурсами не в интересах метрополий, а в пользу собственного народа. Именно это общее понимание делает их союз неформальным - но прочным. Не демонстративным - но реальным.

Азербайджан приходит в Африку не как поучающий ментор и не как хищный инвестор, а как тот, кто сам прошёл путь становления - и теперь готов делиться, а не диктовать. Это - новая дипломатия. Это - новая геоэкономика. И это, в конце концов, новый способ говорить с миром: через школы, инфраструктуру, энергию, продовольствие и гуманитарное партнёрство.

Стратегическое партнёрство Азербайджана с Африкой - не эпизод, не модный тренд, не попытка догнать глобальную гонку. Это - ставка на десятилетия вперёд, где на кону не только экономические выгоды, но и место в той новой карте мира, которую мы все ещё только начинаем рисовать. И у Азербайджана, как показывает практика, есть все шансы не просто быть на этой карте - но и играть в ней одну из ключевых ролей.