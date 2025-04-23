Пока Запад спорит — Азербайджан строит: африканский манёвр Баку
На сайте Baku Network опубликована статья о развитии отношений Азербайджана со странами Африки.
Day.Az представляет полный текст статьи:
Африка уже давно перестала быть "чужой шахматной доской". Сегодня это - поле для созидания, партнёрства и долгосрочной стратегии. Континент, где рождаются рынки будущего, и где каждый квадратный километр земли - это геоэкономический актив. В этой новой игре, где карты перекраиваются не пушками, а контрактами, не ультиматумами, а инициативами, Азербайджан занимает всё более уверенные позиции. Не громко, не агрессивно, но с расчётом, с видением, с пониманием.
Для кого-то Африка - ресурс, для кого-то - головная боль, для кого-то - гуманитарный долг. А для Азербайджана - это зеркальное отражение самого себя тридцать лет назад: потенциал без инфраструктуры, богатство без устойчивости, энергия без управления. Именно поэтому Баку выбирает Африку не как "регион для имитации влияния", а как партнёра - равного, нужного, перспективного.
Это не миссия и не амбиция. Это - новая география внешней политики, в которой Азербайджан, устав от двойных стандартов и западных фильтров, выстраивает свою архитектуру доверия. Здесь важны не мантры про устойчивое развитие, а конкретные школы, солнечные электростанции, медицинские центры и агроплатформы. Здесь не говорят "мы поможем вам" - здесь говорят: "давайте делать вместе".
Азербайджан и Африка - это не сюжет из новостной ленты. Это будущее, которое уже проектируется сейчас. И у этой кооперации есть всё: логика, ресурсы, опыт и, главное, совместный интерес выжить и выиграть в мире, где правила пишутся заново.
Африканские страны рассматривают Азербайджан как:
- Модель устойчивого развития. Страна за 30 лет прошла путь от постсоветского кризиса до устойчивой экономики, модернизировав госуправление (ASAN xidmət), цифровые услуги и инфраструктуру. Эти ноу-хау вызывают интерес со стороны Уганды, Кении, Руанды.
- Инвестиционного партнёра. В 2024 году азербайджанские прямые инвестиции в Африку превысили $130 млн, что на 45% больше, чем в 2023-м. Основные направления: нефтегаз, переработка, логистика, строительство.
- Источник технологий и оборонной кооперации. Африканские страны проявляют интерес к закупкам беспилотников, стрелкового оружия, систем связи. Уже реализованы поставки в Сомали, Гамбию и Чад.
1. Египет: энергетика, возобновляемые источники и нефтехимия
Сотрудничество Азербайджана и Египта в энергетическом секторе демонстрирует устойчивую динамику.
- В мае 2024 года SOCAR подписала Меморандум о взаимопонимании с Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), предполагающий поставки до 1 млн тонн нефти и газового конденсата в год в рамках диверсификации источников для египетских НПЗ.
- Стороны ведут переговоры о создании совместного предприятия (СП) для строительства солнечных электростанций в зоне Суэцкого канала. Планируется, что мощности первой очереди составят 100 МВт, а проект может быть профинансирован в рамках сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), где Азербайджан с 2023 года выступает активным участником.
- Также обсуждается обмен кадрами в нефтехимической отрасли, в том числе участие египетских специалистов в обучающих программах SOCAR Training Center в Баку.
2. Алжир: нефтепереработка и стратегический обмен опытом
Алжир, обладающий одними из крупнейших в Африке запасов газа (около 4,5 трлн кубометров) и нефти (почти 12 млрд баррелей), рассматривает Азербайджан как надёжного партнёра.
- В феврале 2025 года состоялся официальный визит делегации Министерства энергетики Азербайджана и SOCAR в Алжир, в ходе которого обсуждалось участие азербайджанской стороны в модернизации НПЗ в Скикде и Арзеве.
- Стороны выразили заинтересованность в совместной разработке технологий вторичной переработки нефти, в частности, катализаторов для установки крекинга.
- В рамках обмена опытом, около 25 алжирских инженеров в 2024 году прошли повышение квалификации в SOCAR Downstream Management Training Center.
3. Уганда: цифровое государственное управление и модель ASAN xidmət
Уганда стала одной из первых стран в Африке, внедривших азербайджанскую модель госуслуг ASAN xidmət, признанную ООН как одна из лучших практик государственного управления.
- С 2022 по 2024 годы в стране были открыты 6 центров ASAN xidmət при поддержке Агентства по оказанию государственных услуг и социальных инноваций при Президенте Азербайджана.
- По оценкам Министерства ИКТ Уганды, благодаря внедрению азербайджанской модели, уровень удовлетворённости граждан качеством госуслуг вырос с 54% до 82%.
- В 2024 году подписан новый Меморандум о расширении сотрудничества в сфере "умного правительства", в который включены цифровые удостоверения личности и реестр недвижимости.
4. Сомали: военное и оборонное сотрудничество
Сомали, сталкивающееся с угрозами терроризма и пиратства, укрепляет партнёрство с Азербайджаном в сфере обороны.
- В 2023 году был заключён контракт на поставку стрелкового оружия, бронетехники и беспилотных разведывательных комплексов азербайджанского производства.
- В рамках соглашения, Азербайджан предоставил 10 военных инструкторов для обучения офицеров сомалийской армии в столице Могадишо.
- Также обсуждается программа создания совместного учебного центра, аналогичного Бакинскому Международному Центру по подготовке миротворцев.
5. Эфиопия: гуманитарные проекты и развитие социальной инфраструктуры
Азербайджанское агентство AIDA активно реализует программы гуманитарной поддержки в Эфиопии.
- В 2024 году завершено строительство 3 школ и 1 медицинского центра в пригороде Аддис-Абебы. Объекты рассчитаны на 2 000 учеников и до 25 000 жителей, получающих медпомощь в год.
- Проекты реализованы в партнёрстве с Фондом Гейдара Алиева и при содействии Организации исламского сотрудничества.
- В ближайшие два года планируется запуск программы профессионального образования для медсестёр и акушерок, включая стажировки в медицинских учреждениях Азербайджана.
6. Марокко: цифровизация, образование и культурная дипломатия
Марокко, обладая амбициозной программой цифровой трансформации "Digital Morocco 2030", активно вовлекает азербайджанскую экспертизу.
- В 2023 году подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством цифрового развития Марокко и ASAN xidmət.
- В 2024 году 15 марокканских студентов получили стипендии по линии программы "Гранты имени Гейдара Алиева" для обучения в вузах Азербайджана на инженерных и медицинских факультетах.
- Также проведена совместная выставка современного искусства и ремесел, организованная Музеем современного искусства Баку и Rabat Contemporary.
7. Южно-Африканская Республика: экономическая дипломатия и торговые миссии
ЮАР - крупнейшая экономика Африки, и стратегический партнёр для Баку на южном фланге континента.
- В апреле 2024 года открыта Торговая миссия Азербайджана в Кейптауне, координируемая при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.
- В течение первого года работы было заключено 9 двусторонних соглашений, включая:
- поставки азербайджанской муки, хлопка и консервированной продукции в ЮАР;
- экспорт южноафриканского вина, цитрусовых и промышленных химикатов в Азербайджан;
- участие SOCAR в тендерах на поставки оборудования для нефтехимии в Дурбане и Моссел-Бей.
- Также достигнута договоренность об участии южноафриканских специалистов в Форуме по зелёной энергетике в Шуше в 2025 году.
... Африка - континент с колоссальным энергетическим потенциалом, который на протяжении десятилетий служил ареной для крупных энергетических игроков. Азербайджан, обладая уникальной комбинацией государственного управления в нефтегазовой отрасли, технологического потенциала и экспортной инфраструктуры, последовательно выстраивает стратегическое присутствие на африканском энергетическом рынке.
Египет:
- В апреле 2024 года SOCAR подписала соглашение с Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) о поставках и переработке нефтепродуктов, предусматривающее:
- Поставку до 1 млн тонн нефти и газового конденсата в год;
- Участие SOCAR в тендерах на модернизацию НПЗ в Александрии и Мерса-Матрухе;
- Введение формата технологического обмена с участием сотрудников Egyptian Petrojet в азербайджанских НПЗ.
Алжир:
- SOCAR провела в январе 2025 года переговоры с государственной Sonatrach о:
- Совместном финансировании проектов глубокой переработки нефти;
- Участии SOCAR в строительстве газохимического комплекса в Арзеве, ориентированного на экспорт в Европу и страны MENA;
- Обмене кадрами - 30 алжирских инженеров в 2024 году прошли курсы в Баку, в учебном центре SOCAR Downstream.
Нигерия:
- В феврале 2025 года начаты технические консультации с NNPC Ltd (Nigerian National Petroleum Company Limited) по вопросу участия SOCAR в проектах по:
- расширению СПГ-терминалов в Лагосе и Порт-Харкурте;
- созданию совместного СП по трейдингу СПГ, ориентированного на азиатские рынки;
- Прорабатывается модель строительства Плавучей СПГ-платформы (FLNG) по образцу проекта SOCAR-Mozambique LNG.
Ключевая статистика:
- Доля энергетического сектора в общем объеме азербайджано-африканского сотрудничества в 2024 году составила 47% от общего товарооборота ($782 млн).
- Прогнозируемый объем энергетических контрактов к 2027 году - $1,1 млрд, с учетом проектов в Египте, Алжире, Нигерии и Анголе.
Логистика: формирование трансконтинентальных коридоров
Логистическое видение Азербайджана на африканском направлении тесно связано с диверсификацией экспортных маршрутов, а также с реализацией концепции "цифрового шёлкового пути" и Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR).
Кения:
- В 2024 году подписан протокол о намерениях между Министерством транспорта Азербайджана и Министерством инфраструктуры Кении по использованию порта Момбаса в качестве перевалочного пункта для:
- Азербайджанских нефтехимических продуктов (полиэтилен, азотные удобрения);
- Реэкспорта через Восточную Африку в Уганду, Руанду, Танзанию.
Джибути:
- Азербайджан рассматривает порт Джибути как опорную точку для выхода на рынки Красного моря и Эфиопии.
- Обсуждается создание складского логистического комплекса SOCAR для временного хранения нефтепродуктов, с последующим экспортом в страны Восточной и Центральной Африки.
Танзания:
- В 2024 году AZPROMO заключило Меморандум с Tanzania Ports Authority (TPA) о:
- Возможности аренды контейнерных мощностей в порту Дар-эс-Салам;
- Создании логистического терминала для продукции агроэкспорта Азербайджана (мука, зерно, масло).
Цифры и прогнозы:
- В 2024 году через африканские порты прошло свыше 26 тыс. тонн азербайджанского экспорта, что на +64% больше, чем в 2023.
- К 2026 году планируется увеличение объёмов в 2,5 раза при участии в инфраструктурных проектах логистики.
Продовольственная безопасность: экспорт, импорт и агродипломатия
Для Азербайджана Африка - как источник стратегически важной продукции (какао, кофе, хлопок), так и потенциальная площадка для обеспечения продовольственного резерва.
Экспорт в Африку (2023-2024):
- Пшеница - 86 тыс. тонн (в Египет, Кот-д'Ивуар, Эфиопию);
- Подсолнечное масло - 14 тыс. тонн;
- Минеральные удобрения - 9 тыс. тонн (мочевина, сульфат аммония).
Импорт из Африки:
- Какао-бобы и порошок (Гана, Кот-д'Ивуар): более $12,6 млн за 2024 год;
- Хлопок-сырец (Мали, Бенин): $5,1 млн;
- Редкоземельные минералы (ДР Конго): подписан контракт с частной компанией на поставку тантала и ниобия для азербайджанского оборонного сектора.
Земельная экспансия:
- В 2023 году Агентство продовольственной безопасности Азербайджана инициировало переговоры с Суданом, Эфиопией и Танзанией по аренде сельхозугодий площадью от 15 000 до 25 000 га для производства зерна и овощей с последующим экспортом на Ближний Восток и в страны Персидского залива.
Ресурсная дипломатия: минералы для зелёной энергетики
Азербайджан активно диверсифицирует сырьевую базу с учётом глобального энергетического перехода. В фокусе - кобальт, литий, графит, платиноиды.
Демократическая Республика Конго:
- В июле 2024 года делегация МИД Азербайджана и представителей AZGEO Minerals провела переговоры о возможном участии в добыче кобальта и меди в провинции Верхняя Катанга.
- В обсуждении - создание СП с локальными компаниями по переработке концентрата для экспорта в Азию.
Замбия:
- Идёт проработка инвестиций в литиевые месторождения в районе Манса, с возможностью привлечения финансирования через азербайджанский Фонд нефинансовых активов.
- Азербайджан также предложил технологическую экспертизу по переработке руд на основе опыта переработки меди и цинка на рудниках в Гедабеке.
Геоэкономический эффект:
- Эти минералы имеют стратегическое значение для производства аккумуляторов, турбин и ВИЭ-компонентов. Таким образом, Азербайджан обеспечивает себе сырьевую автономию в переходе к зелёной энергетике, интегрируя Африку в собственную энергетическую трансформацию.
Что ищет Африка в партнёрстве с Азербайджаном: технологии, инвестиции, инфраструктура и устойчивый опыт
На фоне растущей конкуренции за ресурсы и развитие, африканские государства всё чаще обращают внимание на Азербайджан как на прагматичного, технологически оснащённого и политически нейтрального партнёра из Глобального Юга. В отличие от традиционных доноров, Азербайджан предлагает опыт трансформации, практические решения в сфере e-government, энергетики и агротехнологий, а также открытость к взаимовыгодному сотрудничеству без политических условий.
1. Интерес к модели государственного управления и цифровизации
Азербайджанская модель реформ - особенно система "ASAN xidmət", электронное правительство, цифровая регистрация бизнеса и автоматизация соцуслуг - вызывает серьёзный интерес у многих африканских стран, стремящихся сократить коррупцию и увеличить эффективность госаппарата.
- В 2023-2025 годах 12 стран Африки подписали меморандумы о сотрудничестве в области цифровизации государственных услуг с Агентством "ASAN xidmət". Среди них: Уганда, Марокко, Руанда, Кения, Гана, Сенегал.
- По итогам оценки ООН (UN DESA), в 2023 году Азербайджан занял 18-е место по глобальному индексу развития e-government, став единственной страной постсоветского пространства, чей опыт был официально рекомендован для внедрения в странах Восточной и Центральной Африки.
- В Уганде открыты 6 сервисных центров по модели ASAN xidmət, где обрабатывается до 25 тыс. обращений в месяц, а уровень удовлетворённости превысил 80% (по данным Uganda Digital Services Bureau, 2024).
2. Инвестиции: Африка как приоритет нового экономического вектора Азербайджана
С ростом ВВП Азербайджана и накоплением избыточной ликвидности, страну всё чаще рассматривают как источник прямых инвестиций.
Динамика азербайджанских инвестиций в Африку:
- 2021: $32 млн
- 2023: $91 млн
- 2024: $133 млн
- Прогноз на 2026 год: $250 млн
Ключевые направления инвестиций:
- Строительство и недвижимость - проекты в Танзании и Кении (жилые комплексы и логистические центры);
- Сельское хозяйство - аренда земли в Судане и Эфиопии;
- Образование - финансирование кампусов азербайджанских вузов в странах Северной Африки (проект с Университетом Рабата и Университетом Александрии);
- Энергетика - вложения SOCAR в распределительную инфраструктуру в Гане, Нигерии и Мозамбике.
3. Энергетическая инфраструктура и технологическая кооперация
Многие африканские страны страдают от энергетического дефицита. Свыше 600 млн человек на континенте не имеют надёжного доступа к электричеству. Азербайджан, как страна с богатым опытом строительства, управления и экспорта энергетических решений, предлагает востребованную экспертизу.
Примеры технологической кооперации:
- В Гане реализуется пилотный проект по внедрению мини-электростанций на базе комбинированных турбин мощностью 2,5 МВт, разработанных совместно с азербайджанскими инженерами из "Azenco".
- В Кении Azalternativenergy участвует в проекте солнечных парков общей мощностью 50 МВт, совместно с Nairobi Renewable Authority.
- В Марокко обсуждается создание совместного центра по подготовке специалистов в сфере ВИЭ (2025), в рамках программы "Green Africa-Caspian Corridor".
4. Образование и развитие человеческого капитала
Для многих африканских стран Азербайджан - это ворота к современному образованию, особенно в инженерных, медицинских и аграрных специальностях.
Факты и данные:
- В 2023/2024 учебном году в азербайджанских вузах обучались 365 студентов из 35 стран Африки, среди которых лидируют Нигерия, Камерун, Судан, Эфиопия и Марокко.
- Азербайджан предлагает грантовую программу имени Гейдара Алиева, покрывающую 100% стоимости обучения, проживания и медицинского страхования. Ежегодно выделяется до 60 грантов для африканских студентов.
- С 2022 года при Бакинском инженерном университете работает Центр афроевразийских исследований, задачей которого является академическая интеграция студентов из Африки и проведение совместных исследований по темам устойчивого развития.
5. Африка и устойчивое развитие: обмен опытом и трансфер решений
Африканские страны активно интересуются азербайджанским опытом в сферах устойчивого водопользования, восстановления деградированных земель, цифровизации сельского хозяйства и управления природными ресурсами.
Сферы обмена:
- В рамках платформы UNCCD (Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием), Азербайджан проводит регулярные тренинги для африканских агрономов, особенно из Сахельской зоны (Мали, Чад, Нигер);
- Используются технологии точного орошения, разработанные при участии Института мелиорации Азербайджана;
- С 2023 года действует программа "AgroDigital South-South", в рамках которой африканские фермеры получают доступ к цифровым агроплатформам Азербайджана (мобильные приложения, спутниковые прогнозы, логистика поставок).
Азербайджан и Африка в рамках международных платформ: Движение неприсоединения, ОИС и форматы "Юг-Юг"
1. Лидерство Азербайджана в Движении неприсоединения: африканский вектор
С 2019 по 2023 год Азербайджан возглавлял Движение неприсоединения (ДН) - вторую по численности международную организацию после ООН (120 государств, из которых более 50 - африканские страны). За это время Баку стал одним из ключевых голосов Глобального Юга, сформировав репутацию независимого, нейтрального, но активного лидера развития.
Основные инициативы Азербайджана в рамках ДН на африканском направлении:
- В 2020 году, в период пандемии COVID-19, Азербайджан инициировал специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, созванную от имени Движения неприсоединения по предложению Ильхама Алиева. Более 20 африканских государств поддержали и активно участвовали в заседании.
- В 2022 году Азербайджан направил в африканские страны гуманитарную помощь на сумму свыше $5,2 млн, включая вакцины, медикаменты и защитное оборудование. Основными получателями стали Буркина-Фасо, Чад, Конго, Сьерра-Леоне, Сомали, Эритрея.
- В 2023 году Баку организовал Глобальный молодежный саммит Движения неприсоединения, в котором приняли участие 43 африканских делегации. Среди результатов - создание "Молодёжной сети ННД", головной офис которой размещён в Баку, а региональные координаторы действуют в Камеруне, Уганде и Марокко.
- В 2024 году в Баку прошёл Форум контактов по Глобальному Южному сотрудничеству в рамках ДН, с участием министров иностранных дел Ганы, Мавритании, Габона и Сенегала. В ходе форума Азербайджан предложил создать NAM-Africa Investment Platform - механизм стимулирования южных инвестиций в африканские проекты без политических условий и внешнего давления.
2. Организация исламского сотрудничества (ОИС): гуманитарный и религиозный диалог
Азербайджан активно использует площадку ОИС, в которую входят 27 африканских государств, для продвижения гуманитарных, образовательных и культурных инициатив на африканском направлении.
- В 2022-2024 годах Фонд Гейдара Алиева совместно с Организацией исламского сотрудничества реализовал гуманитарные миссии в 9 африканских странах, включая:
- строительство школ в Эфиопии и Сомали;
- поставки медицинского оборудования в Мали и Судан;
- запуск инициативы по мусульманскому межкультурному диалогу, в рамках которой прошли конференции в Нигерии и Тунисе.
- Азербайджан предложил открыть в Баку Региональный центр исламского гуманитарного партнёрства, специализирующийся на оказании помощи странам Африки в постконфликтных и экологических кризисах.
- В 2023 году в рамках исламской встречи министров здравоохранения Азербайджан получил мандат на координацию программы по укреплению систем здравоохранения в Сахельском регионе, куда входит 6 стран Африки (в том числе Чад и Мавритания).
3. Участие в других глобальных институтах и платформах "Юг-Юг"
Азербайджан целенаправленно продвигает многосторонние дипломатические инструменты, направленные на расширение связей с африканскими государствами:
ООН и её специализированные агентства:
- В рамках FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Азербайджан предложил создать Центр устойчивого земледелия "Юг-Юг" в Баку - с филиалами в африканских странах, ориентированными на цифровое земледелие и борьбу с опустыниванием.
- Через Программу развития ООН (UNDP) Азербайджан участвует в программах адаптации климата в странах Африканского Рога - Эритрея, Эфиопия, Сомали.
Исламский банк развития (IsDB):
- Азербайджан совместно с IsDB финансирует проекты микрокредитования сельских общин в Нигере, Сомали и Сенегале.
- На 2025 год планируется запуск совместного инвестиционного фонда "IsDB-Azerbaijan-Africa" объёмом $100 млн, из которых 40% будет направлено в страны Западной Африки.
4. Расширение дипломатического присутствия
Азербайджан активизировал дипломатическое наступление в Африке, открывая посольства, консульства и торговые представительства.
Факты:
- С 2022 по 2025 год были открыты/планируются:
- Посольства в: Эфиопии (Аддис-Абеба), Южно-Африканской Республике (Претория), Марокко (Рабат), Алжире (Алжир), Египте (Каир), Нигерии (Абуджа).
- Торговые представительства: Кейптаун, Найроби, Дар-эс-Салам, Аккра.
- Назначен постоянный представитель Азербайджана при Африканском союзе (с 2022 года).
Цифры и динамика: товарооборот, инвестиции, внешнеполитическая активность
- В 2024 году товарооборот Азербайджана с Африкой составил $782 млн (+32% к 2023).
- С 2022 по 2025 год в 16 странах Африки были открыты азербайджанские дипломатические миссии и торговые представительства.
- Фонд AIDA реализовал 24 проекта на сумму более $10 млн.
Африканское направление в рамках Движения неприсоединения
Азербайджан, как бывший председатель Движения неприсоединения (2019-2023), усилил взаимодействие с Африкой:
- В 2023 году Баку принимал саммит NAM Youth Network с участием 43 африканских стран.
- В 2024 году Азербайджан предложил создать NAM-Africa Investment Platform.
- Постоянный представитель Азербайджана при Африканском союзе аккредитован в Аддис-Абебе с 2022 года.
Конкуренция и кооперация: интересы Турции, Китая, ЕС и России
- С Китаем: Азербайджан не конкурирует напрямую, но участвует в "зелёных коридорах" BRI, выходящих на Восточную Африку через Транскаспийский маршрут.
- С Турцией: здесь доминирует кооперация - через механизм Тюркского совета и энергетическую дипломатию.
- С ЕС: партнёрство прагматично, но ограничено - Азербайджан использует европейские площадки, но действует независимо, акцентируя внимание на южных партнёрах.
- С Россией: интересы могут пересекаться в оборонной и логистической сферах, но Азербайджан действует автономно, опираясь на гибкую дипломатическую стратегию.
Прогноз на 5-10 лет: сценарии и риски
Перспективные секторы:
- ВИЭ (солнечная энергия)
- Цифровизация госуслуг
- Продовольственная логистика
- Оборонная промышленность
- Минеральные ресурсы и редкоземельные элементы
Риски:
- Политическая нестабильность в регионах (Сахель, Центральная Африка)
- Конкуренция за инфраструктурные проекты со стороны Китая
- Углубление санкционных режимов против третьих стран, вовлечённых в африканскую повестку
Стратегический сценарий: в случае устойчивого развития модели, Азербайджан может войти в топ-10 экономических партнёров Африки из стран Глобального Юга. К 2030 году объём торговли может превысить $2 млрд.
Стратегия "Юг-Юг" с азербайджанской спецификой
Мир стремительно выходит из своей прежней орбиты. Старые центры силы трещат по швам, новые - ещё только выстраиваются. Но именно в такие моменты формируются союзы, которые не диктуются идеологией или географией - а только здравым смыслом, доверием и опытом.
Африка и Азербайджан - на первый взгляд, два разных мира. Один - колыбель цивилизации, другой - перекрёсток Востока и Запада. Но оба знают, что значит подниматься из пепла, строить инфраструктуру с нуля, управлять ресурсами не в интересах метрополий, а в пользу собственного народа. Именно это общее понимание делает их союз неформальным - но прочным. Не демонстративным - но реальным.
Азербайджан приходит в Африку не как поучающий ментор и не как хищный инвестор, а как тот, кто сам прошёл путь становления - и теперь готов делиться, а не диктовать. Это - новая дипломатия. Это - новая геоэкономика. И это, в конце концов, новый способ говорить с миром: через школы, инфраструктуру, энергию, продовольствие и гуманитарное партнёрство.
Стратегическое партнёрство Азербайджана с Африкой - не эпизод, не модный тренд, не попытка догнать глобальную гонку. Это - ставка на десятилетия вперёд, где на кону не только экономические выгоды, но и место в той новой карте мира, которую мы все ещё только начинаем рисовать. И у Азербайджана, как показывает практика, есть все шансы не просто быть на этой карте - но и играть в ней одну из ключевых ролей.
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