Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода по производству различных видов и сортов закусок

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода по производству различных видов и сортов закусок ООО Nobel Food Industry.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Наблюдательного совета Azersun Holding Ахмед Гёзел проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

На введенном в эксплуатацию предприятии, соучредителями которого являются принадлежащий Azersun Holding консервный завод Qafqaz и ООО Shervan, будут производиться различные виды и сорта закусок - попкорн, десерты и сухофрукты. Наряду с поставками продукции на местный рынок, предусмотрено также экспортировать ее в различные страны. На заводе, мощность которого составит 9600 тонн продукции в год, установлено современное оборудование ведущих стран мира. Используемые в производстве подсолнечник, миндаль, фундук будут обеспечиваться за счет местного сырья. На предприятии общей площадью более 7 гектаров постоянной работой будут обеспечены 210 человек. Общая инвестиционная стоимость завода составляет 38 миллионов манатов. Из них 5 миллионов манатов выделены в качестве льготного кредита Фондом развития предпринимательства Азербайджана.

Отметим, что создание в Азербайджане производственных, в том числе перерабатывающих предприятий, экономическая эффективность их деятельности, выпуск конкурентоспособной продукции и расширение ее ассортимента играют большую роль в развитии экономики страны в целом. Расширение производства на базе местного сырья, помимо поддержания стабильности внутреннего рынка, также служит обеспечению продовольственной безопасности, дальнейшему увеличению экспортного потенциала страны. Все это имеет крайне важное значение в вопросе поставок на зарубежные рынки продукции под брендом Made in Azerbaijan. Ввод в действие нового завода является показателем того, что стимулирование предпринимательства в нашей стране, обеспечение продовольственной безопасности входят в число приоритетных направлений проводимой в Азербайджане государственной политики.