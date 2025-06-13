Трамп сделал заявление в связи с ударами Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной программе Ирана продолжатся несмотря на удары Израиля по исламской республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала Fox News.

"Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим", - привела слова Трампа журналист Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.