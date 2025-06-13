Пентагон подтвердил готовность США применить силу против Гренландии и Панамы

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что военное ведомство США разрабатывает стратегии на различные чрезвычайные ситуации, включая возможные операции в отношении Гренландии и Панамы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отвечая на вопрос о намерениях администрации применить силу для установления контроля над этими территориями, Хегсет подчеркнул, что в обязанности Пентагона входит планирование действий на любые возможные сценарии.

"Думаю, американский народ хотел бы, чтобы у Пентагона имелись планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства. <...> Наше дело - планирование. Мои показания заключаются в том, что у Пентагона имеются планы на любое число чрезвычайных обстоятельств. <...> Мы настроены на работу с Гренландией, чтобы гарантировать, что она защищена от любых потенциальных угроз", - заявил Хегсет.

Глава оборонного ведомства уточнил, что специалисты постоянно анализируют потенциальные угрозы и разрабатывают соответствующие стратегии. При этом Хегсет избегал прямых подтверждений конкретных оперативных планов, делая акцент на превентивном характере подобного планирования.