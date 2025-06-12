Орбан назвал пугающего Евросоюз «зверя»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии является зверем, которого боится Евросоюз (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на совместную пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе после заседания межправительственной комиссии в Будапеште, которое произошло накануне, сообщает NewsGeorgia.

Орбан убежден, что все завидуют Грузии на фоне семипроцентного экономического роста наряду со снижением дефицита бюджета и государственного долга. Он также назвал зарубежного партнера зверем, который пугает Евросоюз.

"Еще в 2022 году, когда глобальные либералы пытались расшатать ситуацию - и у нас, и у вас - чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства... Представьте, что было бы тогда. Но даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство - это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу", - отметил премьер-министр Венгрии.

Политик подчеркнул, что именно Грузия первой приняла решение сопротивляться, и добавил, что Венгрии близко такое чувство.