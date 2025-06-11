https://news.day.az/sport/1759714.html Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью Женская национальная сборная Азербайджана по футболу отправится на учебно-тренировочный сбор в Беларусь. Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда вылетит в Минск 25 июня. В рамках сбора азербайджанская сборная проведет два товарищеских матча с командой Беларуси - 28 июня и 1 июля.
Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью
Женская национальная сборная Азербайджана по футболу отправится на учебно-тренировочный сбор в Беларусь.
Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда вылетит в Минск 25 июня.
В рамках сбора азербайджанская сборная проведет два товарищеских матча с командой Беларуси - 28 июня и 1 июля. Информация о стадионе и времени начала игр пока не уточняется.
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