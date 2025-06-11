Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью

Женская национальная сборная Азербайджана по футболу отправится на учебно-тренировочный сбор в Беларусь.

Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда вылетит в Минск 25 июня.

В рамках сбора азербайджанская сборная проведет два товарищеских матча с командой Беларуси - 28 июня и 1 июля. Информация о стадионе и времени начала игр пока не уточняется.