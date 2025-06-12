Сборная Азербайджана вошла в тройку лучших на чемпионате Европы

В столице Северной Македонии завершилось выступление азербайджанских борцов на чемпионате Европы U-17 по греко-римской борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете, набрав 116 очков. Азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности пять медалей: два золота, одно серебро и две бронзы. Чемпионами Европы стали Абдурахман Гусейнли (45 кг) и Рихад Ибрагимли (110 кг). Серебряную награду выиграл Али Назаров (60 кг), а бронзовые медали завоевали Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг).

Первое и второе места в общем зачёте заняли команды Армении (135 очков) и Грузии (122 очка) соответственно. Отметим, что сборная Азербайджана ранее становилась чемпионом Европы в 2021, 2022 и 2024 годах, а в 2023 году заняла второе место.