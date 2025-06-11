Названо число людей, получающих пенсии и пособия в связи с потерей кормильца

В мае 2025 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более 194 тыс. человек.

Об этом Day.Az сообщило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Более 137 тысяч из них получают пенсии, а более 57 тысяч - пособия.

Следует отметить, что в мае 2024 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более 193 тыс. человек.