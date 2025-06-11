https://news.day.az/economy/1759691.html Названо число людей, получающих пенсии и пособия в связи с потерей кормильца В мае 2025 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более 194 тыс. человек.
Названо число людей, получающих пенсии и пособия в связи с потерей кормильца
В мае 2025 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более 194 тыс. человек.
Об этом Day.Az сообщило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Более 137 тысяч из них получают пенсии, а более 57 тысяч - пособия.
Следует отметить, что в мае 2024 года пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены более 193 тыс. человек.
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