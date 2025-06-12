Могут ли семьи с тремя детьми считаться многодетными?

В Азербайджане семьи с тремя детьми могут считаться многодетными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, депутат парламента Вюгар Байрамов считает, что вопрос многодетных семей следует пересмотреть.

По его словам, если будут внесены изменения, такие семьи смогут получать пособие в размере 315 манатов, а матери, а в некоторых случаях и отцы, смогут выходить на пенсию раньше, по льготным условиям.

Если законопроект будет принят, родители из таких семей смогут выходить на пенсию на 3 года раньше.

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Ранее было названо число людей, получающих пенсии и пособия в связи с потерей кормильца.