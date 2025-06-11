Эльдар Алиев отсудит матчи соперников сборной Азербайджана

Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Алиев будет работать на бакинских матчах Серебряной Евролиги, которые состоятся 13-15 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поработает на нескольких матчах. 14 июня Алиев вместе со своим турецким коллегой Чеврилом Эбру Кайя отсудит встречу Венгрия - Люксембург. А на следующий день вместе с Мирославом Юрачеком (Словения) будет работать на матче Азербайджан - Венгрия.

Отметим, что сборная Азербайджана 13 июня в матче открытия бакинского этапа Серебряной Евролиги сыграет с Люксембургом. Встреча доверена Чеврил Эбру Кайя (Турция) и Мирославу Юрачеку (Словения).