https://news.day.az/sport/1759689.html Эльдар Алиев отсудит матчи соперников сборной Азербайджана Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Алиев будет работать на бакинских матчах Серебряной Евролиги, которые состоятся 13-15 июня.
Эльдар Алиев отсудит матчи соперников сборной Азербайджана
Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Алиев будет работать на бакинских матчах Серебряной Евролиги, которые состоятся 13-15 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поработает на нескольких матчах. 14 июня Алиев вместе со своим турецким коллегой Чеврилом Эбру Кайя отсудит встречу Венгрия - Люксембург. А на следующий день вместе с Мирославом Юрачеком (Словения) будет работать на матче Азербайджан - Венгрия.
Отметим, что сборная Азербайджана 13 июня в матче открытия бакинского этапа Серебряной Евролиги сыграет с Люксембургом. Встреча доверена Чеврил Эбру Кайя (Турция) и Мирославу Юрачеку (Словения).
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