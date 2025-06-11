Награжден автор лучшего гола в Первой лиге Азербайджана

Футболист "Карвана" Эзекиль Морган был награжден в рамках проекта "Гол месяца" в Первой лиге Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил официальный сайт ПФЛ.

Награду автору лучшего гола мая вручил глава медиа-департамента ПФЛ Музаффар Музаффарли в административном здании АФФА.