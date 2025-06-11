https://news.day.az/sport/1759638.html Награжден автор лучшего гола в Первой лиге Азербайджана Футболист "Карвана" Эзекиль Морган был награжден в рамках проекта "Гол месяца" в Первой лиге Азербайджана. Как передает İdman.biz, об этом сообщил официальный сайт ПФЛ. Награду автору лучшего гола мая вручил глава медиа-департамента ПФЛ Музаффар Музаффарли в административном здании АФФА.
Награжден автор лучшего гола в Первой лиге Азербайджана
Футболист "Карвана" Эзекиль Морган был награжден в рамках проекта "Гол месяца" в Первой лиге Азербайджана.
Как передает İdman.biz, об этом сообщил официальный сайт ПФЛ.
Награду автору лучшего гола мая вручил глава медиа-департамента ПФЛ Музаффар Музаффарли в административном здании АФФА.
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