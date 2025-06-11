Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы U17

В столице Северной Македонии, Скопье, завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата Европы U17. Юные борцы сборной Азербайджана продемонстрировали высокий уровень, завоевав 5 медалей - 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые, что обеспечило команде почетное третье место в общекомандном зачете с 116 очками.

Как сообщает Day.Az, главным героем заключительного дня стал 15-летний Абдуррахман Гусейнли в весовой категории до 45 кг. В финальной схватке он не оставил шансов своему сопернику из Грузии - Сабе Абашидзе, выиграв с разгромным счетом 9:0 уже в первом периоде. Победа досрочно принесла ему звание чемпиона Европы.

В другой финальной встрече в весе до 60 кг Али Назаров встретился с армянским спортсменом Айком Манукяном. Несмотря на яркое сопротивление, Назаров уступил со счетом 3:11 и стал серебряным призером турнира.

В борьбе за третье место в категории до 51 кг Эльшад Аббасов уступил венгру Кеве Ковачу со счетом 1:3 и остановился в шаге от пьедестала, заняв итоговое пятое место.

До этого Рихад Ибрагимли (110 кг) принес Азербайджану еще одно золото, а Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг) стали обладателями бронзовых медалей. Все эти успехи позволили сборной Азербайджана уверенно занять третье место в командном рейтинге.

Ранее сообщалось, что женская сборная Азербайджана по борьбе начала сборы за рубежом.