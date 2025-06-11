Сборная Азербайджана на сборах в Турции

Женская сборная Азербайджана по борьбе начала сборы за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда начала учебно-тренировочные сборы вместе с местной командой в турецком городе Нигде.

Ожидается, что к тренировочному процессу, который продлится до 25 июня, присоединятся также сборные Казахстана и Кыргызстана.

Сборы, которые являются подготовительными к предстоящим международным соревнованиям, проводят исполняющий обязанности главного тренера Тогрул Аскеров и старший тренер Агагусейн Мустафаев. В них принимают участие Асмар Джанкуртаран (50 кг), Эльнура Мамедова (53 кг), Наргиз Самедова, Гюльтекин Ширинова (обе по 55 кг), Жаля Алиева (57 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова и Биргуль Солтанова (обе по 62 кг).

Отметим, что после тренировочного лагеря Гюнай и Рузанна отправятся в итальянский город Каорле для участия в чемпионате Европы U20. Остальные борцы примут участие в мемориальном турнире Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана, который пройдет в Коджаэли, Турция.