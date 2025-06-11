Вырос объем товарооборота между Азербайджаном и Японией

За первые четыре месяца 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Японией составил 131,39 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 47,1% или 42,1 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на рост общего товарооборота, экспорт из Азербайджана в Японию за этот период составил всего 4,64 миллиона долларов, что на 18% меньше, чем в январе-апреле 2024 года. Основной объем пришелся на импорт японских товаров: поставки из Японии в Азербайджан выросли на 51,5%, достигнув 126,75 миллиона долларов.

Таким образом, доля Японии в общем внешнеторговом обороте Азербайджана в январе-апреле 2025 года составила 0,78%.

Всего за этот период Азербайджан провел внешнеторговые операции на сумму 16,92 миллиарда долларов - на 24,1% больше, чем в прошлом году. Из них 8,79 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 8,13 миллиарда - на импорт. Экспорт увеличился на 7,5%, а импорт - почти на 49%.

Однако несмотря на рост торговли, положительное сальдо внешней торговли резко сократилось - с 2,75 миллиарда до 651,79 миллиона долларов. Это снижение более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.