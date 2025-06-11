Китай, Европа, Африка: география внешнеполитических успехов Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном освобождении от виз для граждан Азербайджана и Китая. Глава государства подписал соответствующий закон. Это был долгожданный шаг. Напомню, что "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визового требования владельцев общегражданских паспортов" было подписано 23 апреля 2025 года в Пекине, в ходе государственного визита Президента Азербайджана в КНР.

Вне всякого сомнения, это событие стало важным этапом в развитии двусторонних отношений, открыв новые горизонты как для межгосударственного сотрудничества, так и для обычных граждан. Безвизовый режим с одной из крупнейших экономик мира - это не просто формальность, а стратегический шаг, способный повлиять на множество сфер - от бизнеса и туризма до науки и образования.

Китай - важнейший торговый партнер Азербайджана после Италии и Турции. Отмена виз открывает двери для прямых деловых контактов, участия в выставках, переговорах и заключении контрактов. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, представители которого раньше сталкивались с визовыми барьерами и затягиванием сроков деловых поездок.

Можно ожидать увеличения объема экспорта азербайджанской продукции в Китай (вино, гранаты, орехи, нефте- и газохимия). При этом, стоит прогнозировать и расширение поставок китайских товаров в Азербайджан - с возможностью получения прямых скидок за счет исключения посредников.Также просматривается и привлечение китайских инвестиций в инфраструктуру, энергетику, транспорт и сельское хозяйство.

По оценкам Всемирной туристической организации, до пандемии из Китая выезжало более 150 миллионов туристов ежегодно. Учитывая данный фактор нужно признать, что Азербайджан- потенциальное направление на Кавказе, которое предлагает безопасный, недорогой и культурно насыщенный отдых - крайне привлекательно для китайцев.Так что, стоит ожидать рост числа туристов из КНР , особенно в Баку, Габале, Шеки и на Каспийском побережье.

При этом, безвизовый режим делает поездку в Китай доступной для обычных туристов - от студентов до пенсионеров. Китай предлагает экзотику, древнюю историю, доступные цены и богатую природу: от Шанхая до Тибета. Также стоит отметить, что китайские университеты уверенно входят в рейтинги ведущих мировых вузов. Уже сейчас азербайджанские студенты обучаются в КНР по квотам и грантам, но безвизовый режим откроет возможности для краткосрочных стажировок и летних школ, академических обменов, участия в совместных научных проектах.

Кроме того, Китай активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий - сфер, к которым проявляют интерес молодые специалисты из Азербайджана. По прошествии определенного времени в Азербайджане может вырасти интерес к изучению китайского языка, что откроет новые карьерные перспективы.

При этом , безусловно, важен и геополитический аспект данного события. Безвизовый режим с Китаем укрепляет позиции Азербайджана в регионе как страны, которая ведет многовекторную внешнюю политику. Это подтверждение доверия Пекина к Баку как надежному партнеру и стратегическому союзнику. Также укажу на то, что сближение в рамках инициативы "Один пояс - один путь", где Азербайджан становится важным транзитным хабом между Востоком и Западом.

Да, Азербайджан уравновешивает влияния Запада и России за счет активизации китайского вектора.При этом,третий раунд энергетического диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейской комиссией (ЕК) пройдет 13 июня в Брюсселе. Как известно, подписанный в 2022 году меморандум представляет собой комплексный документ, предусматривающий удвоение объемов поставок газа в Европу, а также взаимосвязь в сфере зеленой энергетики, сокращение выбросов метана и инвестиционное финансирование в инфраструктурные активы.

Эксперты признают, что азербайджанский природный газ может поддержать растущую европейскую промышленность, особенно в Юго-Восточной Европе, и является важнейшим элементом энергетического перехода и энергетического баланса. С точки зрения поставок трубопроводного газа Азербайджан является одной из ведущих стран в мире по географии поставок.

Также замечу, что министерство энергетики Израиля утвердило долевое участие азербайджанской SOCAR в газовом проекте Tamar. Напомним, что SOCAR выкупила у израильского бизнесмена Аарона Гобера Френкеля 10% долю участия в проекте по газодобыче "Тамар" (Tamar).И это событие- еже одно доказательство успешной геополитической и геоэкономической доктрины Азербайджана.

Наконец напомню, что на прошлой неделе глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился с премьер-министром, министром иностранных дел и диаспоры этой страны Мусалией Мудавади.Кк известно, Кения - крупнейшая экономика Восточной Африки, население более 55 миллионов человек. Соответственно, это большой рынок, куда есть возможность экспортировать азербайджанскую нефть, нефтехимию.

Также стоит напомнить, что Кения - влиятельный участник Африканского союза и непостоянный член Совбеза ООН (в 2021-2022). Поддержка Кении может быть полезна Азербайджану. В целом, укрепление связей с Африкой - часть стратегии Азербайджана как важного государства в Движении неприсоединения. В будущем Азербайджан может использовать расширение и углубление отношений с Кенией как платформу для дальнейшей экспансии в африканские рынки.

О чем все это говорит? О том, что Азербайджан проводит очень успешную внешнюю политику, что называется, играя на совершенно разных досках. Наша страна заметно усилила свое влияние в тюркском мир а также среди мусульманских государств, при этом имея стратегические отношения с Израилем. Азербайджан имеет взаимовыгодные отношения с Ираном и Россией, при этом являясь важнейшим для ЕС государством, с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Старого Света. Есть прекрасные перспективы развития азербайджано-американских отношений. При этом, как видим, и азербайджано-китайские отношения стремительно развиваются. Все это и есть доказательство успешности внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.