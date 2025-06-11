Казахстан и Словакия обсуждают сотрудничество по Транскаспийскому транспортному коридору

В ходе содержательных переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо были обсуждены перспективы расширения казахстанско-словацкого сотрудничества и достигнуты конкретные договоренности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая вместе с премьер-министром Словакии перед представителями медиа. По его словам, Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. "Мы видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма. Имеется значительный потенциал для сотрудничества в военно-технической области", - сказал он. Кроме того, по его словам, в ходе переговоров стороны обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых маршрутов - Транскаспийского международного транспортного коридора. "Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли", - добавил Президент Казахстана.