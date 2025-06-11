Как будут курсировать поезда Баку–Сумгайыт на праздники?

Движение поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной дороге (Баку-Сумгайыт) 14 и 16 июня будет осуществляться по субботнему графику, а 15 июня - по воскресному.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отметим, что 15 июня в Азербайджане будет отмечаться День национального спасения. Поскольку в этом году 15 июня приходится на воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом 16 июня, понедельник, будет нерабочим днем.