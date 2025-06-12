Токсичное оранжевое облако накрыло округ Винтон в США

Токсичное оранжевое облако накрыло округ Винтон, штат Огайо, США. В регионе объявлена эвакуация из-за опасной утечки азотной кислоты на местном заводе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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