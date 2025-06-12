https://news.day.az/world/1759750.html Токсичное оранжевое облако накрыло округ Винтон в США - ВИДЕО Токсичное оранжевое облако накрыло округ Винтон, штат Огайо, США. В регионе объявлена эвакуация из-за опасной утечки азотной кислоты на местном заводе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали о беспрецедентных снегопадах в ЮАР.
Токсичное оранжевое облако накрыло округ Винтон в США - ВИДЕО
Токсичное оранжевое облако накрыло округ Винтон, штат Огайо, США. В регионе объявлена эвакуация из-за опасной утечки азотной кислоты на местном заводе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали о беспрецедентных снегопадах в ЮАР.
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