https://news.day.az/world/1759722.html Наводнение смыло понтонный мост во Вьетнаме - ВИДЕО Наводнение смыло понтонный мост в Фонгчау, Вьетнам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что дожди вызвали разрушения и потоп в Мексике.
Наводнение смыло понтонный мост во Вьетнаме - ВИДЕО
Наводнение смыло понтонный мост в Фонгчау, Вьетнам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что дожди вызвали разрушения и потоп в Мексике.
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