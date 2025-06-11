Наводнение смыло понтонный мост во Вьетнаме

Наводнение смыло понтонный мост в Фонгчау, Вьетнам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что дожди вызвали разрушения и потоп в Мексике.