Трамп объяснил причину возвращения американских дипломатов и военных с Ближнего Востока

Решение вашингтонской администрации о возвращении в США части сотрудников американского посольства в Ираке и членов семей военнослужащих с Ближнего Востока обусловлено возможной опасностью. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Их вывозят, поскольку это место может быть опасным. Увидим, что будет", - сказал он во время посещения главного театрально-концертного комплекса американской столицы - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Говоря об Иране, лидер США подчеркнул: "Нельзя, чтобы они получили ядерное оружие. Очень просто. Нельзя, чтобы они получили ядерное оружие. Мы этого не допустим".

Ранее мы сообщали, что США резко сократит количество сотрудников в посольстве в Ираке.