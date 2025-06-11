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Азербайджанский боксер победил на международном турнире - ФОТО

В городе Куманово, Северная Македония, прошел молодежный международный турнир по боксу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана Аббасгулу Шадлинский завершил соревнования с золотой медалью. Боксер, выступавший в весовой категории 75 кг, в финале победил соперника из Сербии.