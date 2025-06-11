О памятниках в Карабахе и неудачной провокации армянского журналиста

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале, который пытался закатить Марии Захаровой армянский журналист.

Day.Az представляет публикацию:

Очень показательно, конечно, все случилось. Армянский журналист Айк Халатян спрашивает спикера МИД РФ Марию Захарову о памятниках в Карабахе, которые были снесены после войны 2020 года - а спикер российского МИД знает тему лучше, чем спрашивающий ее корреспондент. Забавно, не правда ли?

Ну, а если рассуждать всерьез, то ситуация довольно прозрачна. Да, Азербайджан демонтирует армянские памятники на территориях, над которыми был восстановлен суверенитет. Еще раз, специально для Айка Халатяна даже: ДА, ДЕМОНТИРУЕТ.

Почему? Потому что памятники - и это везде так - ставятся после утверждения/согласования с местными властями или властями страны. Такая практика существует везде - и в Армении кстати, тоже.

Так вот, что получается:

- Армяне, после оккупации Карабаха и прилегающих территорий, понаустанавливали там разного рода памятники и мемориалы. Своим командирам, погибшим, памятники "воинской славы" - в честь оккупации территорий Азербайджана. Происходило это, напомним, после 1994 года - окончания первой Карабахской войны.

- Установили, скажем, пару обелисков или статуй в Шуше, в году, этак, 1998-м. Ну, или в 2012-м, неважно. Официально, по праву национальному и международному, это памятники, которые были установлены какими-то людьми на территории Азербайджана. Есть ли на эти памятники документы? Утверждались ли их эскизы, заказывали ли их местные власти - исполнительная власть, например, города Шуша, или например, кабинет министров Азербайджана? Нет.

- А может быть, собиралась некая инициативная группа, которая создавала этот памятник и согласовывала его установку с местными ЗАКОННЫМИ властями? Тоже нет.

- Значит, эти памятники незаконны. А что делают с незаконными объектами? Верно, демонтируют.

А что насчет памятников советского периода - ну, ребят, тут ситуация еще проще. Азербайджанские власти несут за них ответственность, потому что все они были официально поставлены в советские годы. И эти памятники стоят как и стояли. То же самое касается и памятников армянским генералам, маршалам и другим военачальникам советского периода, установленным в Карабахе. Если они были поставлены после 1988 года, то они незаконны. Все просто. А памятники советского периода - стоят, никуда не делись. Одна только статуя Нельсона Степаняна находится на реставрации. На реставрации!

Да что там памятник Степаняну. Даже тот самый "Мы - наши горы" - стоит себе целехонький. Этот памятник был установлен в 1967 году, его создали армянские же скульпторы, ставился он из бюджета, к слову, Азербайджанской ССР - то есть согласовывался с властями в Баку.

И даже несмотря на то, что этот памятник с подачи сепаратистов и пропагандистов вроде Айка Халатяна стал символом армянской оккупации Карабаха, эти "Дед и Баба" до сих пор стоят на своем месте. Потому что Азербайджан несет за этот памятник ответственность. За этот - и за все остальные, как и должно себя вести нормальное государство.

А вот в Армении, кстати, в последние годы памятники не демонтируют - только ставят. Правда, преступникам и пособникам нацистов - Гарегину Нжде например. Коллаборационист, чья бесславная жизнь закончилась во Владимирской тюрьме. Для всего мира - нацист и преступник. В Армении - без преувеличения национальный герой! Памятники, стелы, мемориальные доски, в его честь - страшно задуматься даже! - до сих пор называют детей! Это новая нормальность такая в Армении?

И да, специально для Айка Халатяна и других провокаторов: даже демонтированные памятники тем, кто оккупировал наши территории и убивал наших людей, не взрывают, не разбивают и не топят нигде, а складируют в хранилища. Знаете, зачем? Для передачи армянской стороне, если они обратятся.

Хотите узнать, сколько таких обращений поступило в Баку из Еревана после 2020 года? НИ ОДНОГО.

Может, Халатяну стоило бы спросить об этом, например, МИД или министерство культуры Армении?