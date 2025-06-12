В США изучают целесообразность сохранения AUKUS

Соединенные Штаты рассматривают целесообразность сохранения военного альянса AUKUS, в который входят они сами, а также Австралия и Великобритания. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель американских военных кругов, передает Day.Az.

"Министерство [обороны США] пересматривает AUKUS в том числе для того, чтобы гарантировать, что эта инициатива предыдущей [вашингтонской] администрации соответствует повестке дня президента [Дональда Трампа] America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС)", - заявил чиновник.

Трехсторонний пакт AUKUS был заключен в 2021 году при предыдущем президенте США Джо Байдене. Этот альянс предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал при Байдене, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.

Ранее сообщалось, что США и Китай достигли торгового соглашения.