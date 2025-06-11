Трамп считает, что мог бы простить Маска

Президент США Дональд Трамп считает, что он может простить Илона Маска.

"Я был разочарован в нем. Но что случилось, то случилось. Такое случается. Я не виню его", - сказал он в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что могу [простить Маска], но сейчас главное - это привести страну в порядок", - подчеркнул американский президент.

Трамп и Маск 5 июня обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства, и сошел с ума. Президент США пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.