Новую ядерную ракету ВВС США показали на рендере

Военно-воздушные силы (ВВС) США показали рендер новой крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) с ядерной боевой частью. Об этом сообщает TWZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета дальнего радиуса действия может заменить AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которая остается единственной крылатой ракетой ВВС США с ядерным оснащением. Издание напомнило, что ALCM остается в арсенале ВВС с заката холодной войны. Ее продолжают эксплуатировать после снятия с вооружения в 2012 году более совершенной AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM).

"Наиболее примечательным на первом несекретном рендере является то, что LRSO имеет перевернутое хвостовое оперение, очень похожее на оперение малозаметной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM с неядерным оснащением", - говорится в материале.

Ракету LRSO смогут нести новые бомбардировщики B-21 Raider и модернизированные B-52 Stratofortress. Характеристики изделия не раскрывают. Издание допустило, что дозвуковая ракета будет превосходить предшественников по дальности полета, а конструкция ее планера обеспечит сниженную радиолокационную заметность.