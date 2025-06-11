Иран укрепляет свою роль в международной торговле через развитие коридоров

Строительство, совершенствование и развитие автомобильных и железных дорог в рамках коридоров, проходящих по территории Ирана, приносит стране огромные выгоды.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ариф на встрече с представителями дорожных и градостроительных структур страны.

По его словам, коридоры, проходящие через страну, имеют большое значение. Работы по строительству и развитию дорог в рамках этих коридоров должны быть проведены в ближайшее время. Они должны были быть проведены еще в предыдущие годы, но по разным причинам этого не произошло.

"Учитывая, что Иран выступает за развитие позитивных отношений со странами региона, государствами-членами Евразийского экономического союза и другими странами, работу в рамках проектов коридоров следует реализовывать оперативно", - отметил он.

На встрече министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг предоставила информацию о средствах, необходимых для реализации проектов по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения деятельности в рамках коридоров Север-Юг и Восток-Запад с целью увеличения доли на международном рынке грузоперевозок и содействия местным перевозкам.

Также обсуждался вопрос привлечения необходимых средств.

Следует отметить, что начало созданию транспортного коридора "Север-Юг" было положено на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Данное соглашение ратифицировал ряд стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по текущему маршруту составляет более 6 недель, а по маршруту Север-Юг ожидается 3 недели).

В рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км), которая соединит Азербайджанские железные дороги с иранской железнодорожной сетью. Железная дорога Решт-Астара должна быть построена на территории Ирана.

Коридор Север-Юг имеет три направления в Иране. Восточное направление - Туркменистан и страны Центральной Азии, центральное направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Добавим, что Иран придает большое значение транзиту грузов по железной дороге международного коридора Восток-Запад. В этой связи Иран пытается стать частью международного коридора Восток-Запад, протяженность которого составляет около 2000 км и который соединяет Китай с европейскими странами.