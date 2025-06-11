МВД Азербайджана предупредило водителей электросамокатов

В последние годы в Азербайджане заметно выросло число пользователей электросамокатов и других индивидуальных электрических транспортных средств. Однако вместе с этим увеличилось и количество нарушений правил дорожного движения, что превращает такие транспортные средства в потенциальный источник опасности как для самих водителей, так и для окружающих.

Как сообщает Day.Az, Министерство внутренних дел обратилось с предупреждением к водителям электросамокатов, подчеркнув, что игнорирование правил может привести к серьезным последствиям.

Среди наиболее распространенных нарушений отмечается движение на одном самокате вдвоем, что увеличивает риск потери равновесия и аварии; превышение скорости на пешеходных тротуарах и зонах; игнорирование сигналов светофора и дорожных знаков; отсутствие световых или отражающих элементов в тёмное время суток; участие в движении несовершеннолетних и людей без навыков управления.

В ведомстве подчеркивают, что подобное поведение не только влечет административную ответственность, но и может привести к тяжелым и даже фатальным последствиям.

"Напоминаем, что электросамокат - это транспортное средство, и каждый, кто управляет им, обязан строго соблюдать правила дорожного движения. Помните, что одна секунда безответственности может обернуться сожалением на всю жизнь", - говорится в обращении МВД.

Ранее МВД также предупреждало население в связи с кражей с банковских счетов граждан денежных средств.