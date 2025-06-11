МВД Азербайджана предупреждает граждан

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступивших 10 июня обращений было выявлено, что с банковских счетов ряда лиц незаконным путем были сняты денежные средства. В рамках установленных фактов хищения были присвоены суммы в размере 1141, 500, 400, 336, 132 маната, а также 1113 долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

МВД обращается к гражданам и призывает их быть внимательными и осторожными в отношении мошенничества, связанного с банковскими картами.

В то же время, гражданам еще раз напоминают, что такая информация, как CVV/CVC-код, указанный на обратной стороне банковских карт, дата окончания срока действия карты, а также ОТР код (одноразовый пароль), который отправляется по SMS, должна храниться в условиях полной конфиденциальности: "Передача этих данных посторонним лицам может привести к краже денежных средств с банковских счетов, а также осуществлению кредитных и иных финансовых операций от имени гражданина. Не отвечайте на звонки и сообщения с неизвестных номеров, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свою личную и финансовую информацию, немедленно прекращайте общение и блокируйте номер при возникновении подозрений, а в случае обнаружения факта мошенничества сообщайте в колл-центр "Служба 102" или ближайшее отделение полиции", - говорится в сообщении МВД.

Ранее была раскрыта одна из главных причин ДТП в Азербайджане.