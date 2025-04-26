https://news.day.az/sport/1747929.html XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана: матч «Кяпяз» — «Зиря» Сегодня в XXXII туре Премьер-лиги Азербайджана состоится матч между "Кяпязом" и "Зирей". Игра начнется в 19:00 на Товузском городском стадионе. Главным арбитром матча назначен Алияр Агаев.
XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана: матч «Кяпяз» — «Зиря»
Сегодня в XXXII туре Премьер-лиги Азербайджана состоится матч между "Кяпязом" и "Зирей". Игра начнется в 19:00 на Товузском городском стадионе. Главным арбитром матча назначен Алияр Агаев.
Как передает Day.Az, на данный момент "Зиря" занимает второе место в турнирной таблице с 61 очком, в то время как "Кяпяз" располагается на девятой позиции, имея 28 очков.
XXXII тур Премьер-лиги завершится 28 апреля.
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