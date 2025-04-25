https://news.day.az/officialchronicle/1747781.html Анар Гулиев назначен национальным координатором 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН Анар Адиль оглу Гулиев назначен национальным координатором 13-й сессии Всемирного Градостроительного форума Организации Объединенных Наций (WUF13). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Анар Гулиев назначен национальным координатором 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН
Анар Адиль оглу Гулиев назначен национальным координатором 13-й сессии Всемирного Градостроительного форума Организации Объединенных Наций (WUF13).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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