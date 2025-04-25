Huawei показал фото конкурента автомобилей Maybach

Huawei распространила первые официальные изображения своего премиального седана Maexstro S800, который составит конкуренцию модели Mercedes-Maybach S-класса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

Длина машины составляет 5400 мм, ширина - 2000 мм, а высота - 1536 мм. Внешне автомобиль отличается двухцветным серебристо-фиолетовым окрасом кузова и большими хромированными колесами. Салон Maextro выполнен в коричневых тонах. В передней части расположены три экрана. В автомобиле предусмотрено множество функций, которые обеспечивают комфорт. Задние сиденья разделены между собой перегородкой, в которую вмонтирован выдвижной бокс и держатель для бокалов.

Отмечается, что автомобиль будет оснащаться электрической силовой установкой.

Премьера новинки состоится 31 мая 2025 года.