10 мая в Баку пройдет Инвестиционный форум по устойчивому сельскому хозяйству.

Об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев на конференции на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане", передает Day.Az.

Он отметил, что форум будет проводиться при партнерстве министерства экономики и министерства сельского хозяйства, при совместной организации Исламской палаты торговли и развития, Конфедерации предпринимателей Азербайджана и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Президент Конфедерации пригласил предпринимателей к активному участию в форуме.

"Обмен мнениями, предложениями, который будет проводиться сегодня, полезен с точки зрения развития предпринимательства и укрепления суверенного экономического потенциала нашей страны. Вместе мы стараемся создать более сильное предпринимательское сообщество, пользуясь как правами, предоставленными нашей Конституцией, так и экономическими возможностями, созданными нашим государством. Уверен, что внедрение новейших технологий в освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, создание новых рабочих мест и возвращение к жизни наших плодородных земель сыграют важную роль в улучшении благосостояния населения, а также в развитии нашей экономики. Государственно-частное партнерство будет и впредь вносить свой вклад в этом направлении", - сказал М.Мусаев.